Опублікувала нове фото: королева Ранія зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Його дружина королева Ранія привітала дорогого чоловіка зі святом, а також опублікувала у соцмережі їхнє спільне фото.

На знімку Ранія позує в лаконічній білій футболці. У неї на шиї тонке намисто, у вухах сережки, а на обличчі — макіяж. Волосся Її Величності красиво укладене. Король одягнений у чорну футболку та позує на фото зі схрещеними на грудях руками.

"Щодня з тобою — це щастя! З днем народження, Ваша Величносте", — йдеться в підписі під фотографією.

А декількома днями раніше королева показувала знімки з одного із заходів, на якому вона побувала разом зі своїми дочками – принцесами Іман та Сальмою. Дівчата-красуні так рідко з'являються на знімках в акаунті своєї матері-королеви.

Нагадаємо, минулого літа старша принцеса Іман вийшла заміж.

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