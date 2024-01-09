Опублікували особливе фото: Чарльз та Камілла привітали принцесу Уельську з днем народження

За традицією у королівських акаунтах у соцмережах було опубліковано фото іменинниці.

Фото було зроблено в день коронації Чарльза III та Камілли. Поруч із Кетрін зображений сам король Чарльз III, він усміхається і розмовляє про щось із молодшим братом принцом Едвардом та його дружиною герцогинею Софі.

"Сьогодні вітаємо принцесу Уельську з днем народження!", — йдеться в підписі під фото.

Самі Уельські у своїх акаунтах поки не показали нове фото принцеси Кетрін. Але, мабуть, ще зроблять це.

Раніше ми розповідали, який подарунок зроблять діти Кейт та Вільяма на день народження принцесі.

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