Опублікували особливе фото: Чарльз та Камілла привітали принцесу Уельську з днем народження

За традицією у королівських акаунтах у соцмережах було опубліковано фото іменинниці.
Фото було зроблено в день коронації Чарльза III та Камілли. Поруч із Кетрін зображений сам король Чарльз III, він усміхається і розмовляє про щось із молодшим братом принцом Едвардом та його дружиною герцогинею Софі.
"Сьогодні вітаємо принцесу Уельську з днем народження!", — йдеться в підписі під фото.
Самі Уельські у своїх акаунтах поки не показали нове фото принцеси Кетрін. Але, мабуть, ще зроблять це.
Раніше ми розповідали, який подарунок зроблять діти Кейт та Вільяма на день народження принцесі.
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