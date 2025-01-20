Опублікували сторіз: Кейт та Вільям Уельські привітали герцогиню Софі з ювілеєм

Герцогиня Единбурзька Софі сьогодні святкує 60-річний ювілей.
Букінгемський палац та королівська сім'я опублікували в соцмережах свої привітання для Софі – дружини принца Едварда – молодшого сина королеви Єлизавети II та принца Філіпа.
"Бажаємо герцогині Единбурзької щасливого 60-річчя сьогодні!
Щоб дізнатися більше про роботу Її Королівської Високості, перейдіть на посилання в нашій біографії", — йдеться у підписі до відеодобірки фотографій Софі.
Також привітали герцогиню принц і принцеса Уельські. Вони перепостили її нову фотографію у сторіз. Світлину зі свіжої фотосесії Софі було зроблено починаючою фотографкою Крістіною Ебенезер, а фото опубліковано напередодні.
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