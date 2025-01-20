Опублікували сторіз: Кейт та Вільям Уельські привітали герцогиню Софі з ювілеєм

Букінгемський палац та королівська сім'я опублікували в соцмережах свої привітання для Софі – дружини принца Едварда – молодшого сина королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

"Бажаємо герцогині Единбурзької щасливого 60-річчя сьогодні!

Щоб дізнатися більше про роботу Її Королівської Високості, перейдіть на посилання в нашій біографії", — йдеться у підписі до відеодобірки фотографій Софі.

Також привітали герцогиню принц і принцеса Уельські. Вони перепостили її нову фотографію у сторіз. Світлину зі свіжої фотосесії Софі було зроблено починаючою фотографкою Крістіною Ебенезер, а фото опубліковано напередодні.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

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