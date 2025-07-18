Опублікував рідкісні кадри: брат принцеси Діани показав, який вигляд мали їхні бабуся і дідусь

Чарльз Спенсер / © Associated Press

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Граф Чарльз Спенсер іноді ділитися сімейними кадрами у своєму блогу в Instagram.

На нових опублікованих портретах Чарльз Спенсер показав, який вигляд мали його бабуся та дідусь. Граф поділився двома архівними портретами та написав:

«Великі плани портретів моїх бабусі та дідуся по батьківській лінії, Синтії та Джека Спенсерів, зроблені одразу після їхнього весілля 1919 року».

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Чарльз Спенсер пише, що «автору вдалося передати м’яку доброту, яку я завжди пам’ятатиму, як сутність моєї бабусі: хоча вона померла, коли мені було вісім років, вона залишила незабутнє враження на мене та на інших».

Синтія Спенсер — бабуся Чарльза Спенсера і принцеси Діани / © Instagram Чарльза Спенсера

А ось, що пише Чарльз про свого діда: «Мій дідусь був зроблений з колючого тіста. Він міг бути нетерплячим до оточуючих — риса, яку він у собі ненавидів. Я знайшов його щоденник 1920-х років, який починається словами: „Я знаю, що люди вважають мене несимпатичним, і це для мене великий сором, і я хотів би, щоб це було інакше“. Він втратив матір під час пологів ще хлопчиком і був поранений у бою під час Першої світової війни».

«Тут вони обидвоє молоді і красиві, що тільки-но вступили в спільне життя. Два портрети, сповнені надій та обіцянок», — пише Чарльз під портретами своїх предків.

Джек Спенсер — дідусь Чарльза Спенсера і принцеси Діани / © Instagram Чарльза Спенсера

Він розповідає, що Синтія була однією із найближчих придворних королеви-матері. «У маєтку Елторп вона була відома своїми добрими справами та невимушеною вдачею. Вона померла від пухлини мозку у листопаді 1972 року. Джек присвятив своє життя збереженню Елторпа — дуже розумний і надзвичайно ерудований, він був відомий як „граф-охоронець“. Він помер від старості у червні 1975 року. Як не дивно, я передчував його смерть ще до того, як мені повідомили про неї», — написав граф Спенсер.

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Раніше, нагадаємо, ми показували, який вигляд мають діти сестер та брата принцеси Уельської Діани.