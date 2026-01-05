ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Опублікував рідкісний знімок: брат принцеси Діани показав, який вигляд мала їхня мати Френсіс у молодості

Брат покійної принцеси Діани — Чарльз Спенсер — поділився неопублікованим раніше знімком зі своєю матір’ю Френсіс Шанд Кідд.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер з матір'ю Френсіс Шанд Кідд

Чарльз Спенсер з матір’ю Френсіс Шанд Кідд / © Instagram Чарльза Спенсера

20 січня жінці могло б виповнитись 90 років, про що і написав у Instagram її син. Граф Спенсер опублікував фотографію, на якій він ще зовсім маленький зображений на руках у своєї мами, а в підписі зазначив:

«Моїй матері цього місяця виповнилося б 90 років. Отакою я її пам’ятаю з перших днів, коли їй було 30».

Чарльз Спенсер з матір’ю Френсіс Шанд Кідд / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер з матір’ю Френсіс Шанд Кідд / © Instagram Чарльза Спенсера

На знімку Френсіс одягнена в смугасту чи то сукню, чи сорочку, її волосся розпущене і зачесане за бічним проділом. Маленький Чарльз одягнений у смугасту кофту.

Раніше, нагадаємо, ми детально розповідали трагічну історію кохання матері принцеси Діани.

Френсіс Шанд Кідд зі своєю дочкою принцесою Діаною / © Getty Images

Френсіс Шанд Кідд зі своєю дочкою принцесою Діаною / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie