Опублікував рідкісний знімок: брат принцеси Діани показав, який вигляд мала їхня мати Френсіс у молодості

20 січня жінці могло б виповнитись 90 років, про що і написав у Instagram її син. Граф Спенсер опублікував фотографію, на якій він ще зовсім маленький зображений на руках у своєї мами, а в підписі зазначив:

«Моїй матері цього місяця виповнилося б 90 років. Отакою я її пам’ятаю з перших днів, коли їй було 30».

На знімку Френсіс одягнена в смугасту чи то сукню, чи сорочку, її волосся розпущене і зачесане за бічним проділом. Маленький Чарльз одягнений у смугасту кофту.

