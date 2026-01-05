- Дата публікації
Опублікував рідкісний знімок: брат принцеси Діани показав, який вигляд мала їхня мати Френсіс у молодості
Брат покійної принцеси Діани — Чарльз Спенсер — поділився неопублікованим раніше знімком зі своєю матір’ю Френсіс Шанд Кідд.
20 січня жінці могло б виповнитись 90 років, про що і написав у Instagram її син. Граф Спенсер опублікував фотографію, на якій він ще зовсім маленький зображений на руках у своєї мами, а в підписі зазначив:
«Моїй матері цього місяця виповнилося б 90 років. Отакою я її пам’ятаю з перших днів, коли їй було 30».
На знімку Френсіс одягнена в смугасту чи то сукню, чи сорочку, її волосся розпущене і зачесане за бічним проділом. Маленький Чарльз одягнений у смугасту кофту.
