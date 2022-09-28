Опустили нижче плінтуса: Меган і Гаррі знову опинилися "за бортом" королівської родини

Після того, як син Єлизавети II очолив престол, вже почали відбуватися деякі процеси всередині так званої "Фірми".

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Повідомляється, що імена принца Гаррі, герцога Сассекського і Меган, герцогині Сассекської, а також опального принца Ендрю були переміщені на офіційному сайті королівської родини вниз списку, нижче, ніж принцеса Олександра, герцог і герцогиня Глостерські.

Зміни логічні, адже Гаррі та Меган, як і принц Ендрю, більше не є членами сім'ї, що працюють. А двоюрідний брат королеви — принц Майкл Кентський та його дружина принцеса Майкл Кентська були повністю вилучені зі сторінки сайту.

Скрін із сайту королівської родини / Фото: royal.uk

Король Чарльз III вважає, що народ не хоче платити за королівську сім'ю, що постійно розширюється, тому планує вжити низку заходів, щоб скоротити ці витрати.

Очевидно, що порозумітися з Гаррі і Меган королю не вдалося або пара ще раз підтвердила йому, що не планує повертатися із США до Великої Британії.

Скрін із сайту королівської родини / Фото: royal.uk

Після похорону королеви Меган Маркл запитувала аудієнцію у короля Чарльза III, але він її відхилив. Також поки що немає інформації про титули принца та принцеси для дітей Сассекських.

Докладніше про право дітей на ці титули ми вже розповідали раніше.

Принц Гаррі та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

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