Ордени з діамантами, стрічки та інші загадкові деталі: прикраси королівської сім'ї на прийомі

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Члени британської королівської сім’ї з’явилися у Віндзорському замку на бенкеті, організованому на честь Дональда Трампа і його дружини Меланії Трамп, у розкішному вечірньому вбранні та тіарах, але також свої образи вони доповнили орденами й стрічками, значення яких невідомі пересічній людині.

Тому ми пояснюємо, що означають усі ті прикраси, які носили представники британської королівської родини.

© Associated Press

Принцеса Кейт

Кетрін доповнила свою гламурну вечірню сукню від Phillipa Lepley тіарою «Вузлики любові» королеви Марії і сережками королеви Єлизавети з діамантами. Також в образі були присутні:

1 — Королівський сімейний орден Чарльза III

2 — Королівський сімейний орден Єлизавети II

Такий орден вручають як особистий подарунок жінкам королівської сім’ї на знак визнання їхніх заслуг перед короною. Портрет монарха прикрашений діамантами і прикріплений до стрічки, колір якої змінюється залежно від періоду правління.

3 — Стрічка, зірка і значок Королівського Вікторіанського ордена

Цей лицарський орден заснувала королева Вікторія, його вручають тим, хто надав особисті послуги монархові або члену королівської сім’ї.

Принц Вільям

Принц Уельський з’явився на бенкеті в класичному віндзорському вбранні — темно-синьому вечірньому придворному одязі, який носять чоловіки-члени королівської сім’ї на урочистих заходах у Віндзорському замку.

4 — Нашийний знак Великого магістра найповажнішого ордена Бані — лицарський орден, заснований Георгом I

5 — Золоті, діамантові та платинові ювілейні медалі, медаль коронації Чарльза III

6 — Медаль ордена Бані

7 — Стрічка ордена Підв’язки та Малий Георгій

8 — Зірки ордена Підв’язки та ордена Будяка — вищий лицарський орден Великої Британії. Є одним із найстаріших орденів у світі.

© Associated Press

Королева Камілла

Її Величність з’явилася в «королівській синій» сукні від бренду Fiona Clare Aldridge з рукавами-дзвіночками і вишивкою. Доповнила вона образ бельгійською сапфіровою тіарою Єлизавети II, діамантовим кольє і браслетами.

Також образ доповнили:

1 — Королівський сімейний орден Чарльза III

2 — Стрічка і знак ордена Підв’язки

3 — Зірка ордена Підв’язки

Король Чарльз

Монарх, як і його син, одягнув віндзорське вбрання, яке доповнили:

4 — Нашийний знак Великого магістра ордена Бані

5 — Набір медалей, зібраних за роки

6 — Медаль ордена Бані

7 — Стрічка ордена Підв’язки і знак Малого Георга (розкішніший, ніж у Вільяма)

8 — Зірки ордена Підв’язки, ордена Бані та ордена Будяка