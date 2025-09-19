- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 2 хв
Ордени з діамантами, стрічки та інші загадкові деталі: прикраси королівської сім'ї на прийомі
Це особливі прикраси, які вони одягають тільки на найважливіші заходи.
Члени британської королівської сім’ї з’явилися у Віндзорському замку на бенкеті, організованому на честь Дональда Трампа і його дружини Меланії Трамп, у розкішному вечірньому вбранні та тіарах, але також свої образи вони доповнили орденами й стрічками, значення яких невідомі пересічній людині.
Тому ми пояснюємо, що означають усі ті прикраси, які носили представники британської королівської родини.
Принцеса Кейт
Кетрін доповнила свою гламурну вечірню сукню від Phillipa Lepley тіарою «Вузлики любові» королеви Марії і сережками королеви Єлизавети з діамантами. Також в образі були присутні:
1 — Королівський сімейний орден Чарльза III
2 — Королівський сімейний орден Єлизавети II
Такий орден вручають як особистий подарунок жінкам королівської сім’ї на знак визнання їхніх заслуг перед короною. Портрет монарха прикрашений діамантами і прикріплений до стрічки, колір якої змінюється залежно від періоду правління.
3 — Стрічка, зірка і значок Королівського Вікторіанського ордена
Цей лицарський орден заснувала королева Вікторія, його вручають тим, хто надав особисті послуги монархові або члену королівської сім’ї.
Принц Вільям
Принц Уельський з’явився на бенкеті в класичному віндзорському вбранні — темно-синьому вечірньому придворному одязі, який носять чоловіки-члени королівської сім’ї на урочистих заходах у Віндзорському замку.
4 — Нашийний знак Великого магістра найповажнішого ордена Бані — лицарський орден, заснований Георгом I
5 — Золоті, діамантові та платинові ювілейні медалі, медаль коронації Чарльза III
6 — Медаль ордена Бані
7 — Стрічка ордена Підв’язки та Малий Георгій
8 — Зірки ордена Підв’язки та ордена Будяка — вищий лицарський орден Великої Британії. Є одним із найстаріших орденів у світі.
Королева Камілла
Її Величність з’явилася в «королівській синій» сукні від бренду Fiona Clare Aldridge з рукавами-дзвіночками і вишивкою. Доповнила вона образ бельгійською сапфіровою тіарою Єлизавети II, діамантовим кольє і браслетами.
Також образ доповнили:
1 — Королівський сімейний орден Чарльза III
2 — Стрічка і знак ордена Підв’язки
3 — Зірка ордена Підв’язки
Король Чарльз
Монарх, як і його син, одягнув віндзорське вбрання, яке доповнили:
4 — Нашийний знак Великого магістра ордена Бані
5 — Набір медалей, зібраних за роки
6 — Медаль ордена Бані
7 — Стрічка ордена Підв’язки і знак Малого Георга (розкішніший, ніж у Вільяма)
8 — Зірки ордена Підв’язки, ордена Бані та ордена Будяка