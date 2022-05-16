"Оресте, живи": Катя Осадча звернулася до військового з "Азовсталі"

Ведуча закликає врятувати наших захисників із "Азовсталі".

Катя Осадча опублікувала в Instagram світлину військового із "Азовсталі". Боєць із розпростертими руками стоїть обличчям до світла, яке пробивається зі стелі.

У підписі ведуча закликає врятувати наших захисників. Вона також звернулася до військових із "Азовсталі", попросила їх триматися. Осадча зауважила, що ми не забуваємо про них, і зовсім скоро буде перемога.

"Azovstal. Help our defenders. Наші герої! Ми всі стараємося, закликаємо, пишемо, підписуємо, про вас говорять зі сцен і в кожному інтерв'ю. Ми не забуваємо про вас!!!

Ми знаємо, що світло переможе темряву, в житті так завжди, не перемагає зло. Кармічний маятник, доля, зло завжди карається, назвати можна як завгодно, але перемога скоро!" – написала Катя.

А одного з бійців – Ореста – ведуча попросила жити, і пообіцяла, що після перемоги вони зустрінуться на каву.

"Орест @kztsky ми не знайомі поки, але я точно знаю, що ми зустрінемося і будемо пити каву і цей жах залишиться в минулому. Оресте, живи!" – написала Осадча.

Нагадаємо, раніше Катя відвідала "Охматдит", де привітала медсестер з їхнім професійним святом.

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