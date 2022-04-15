Ось це поворот: Гаррі та Меган таємно зустрілися з королевою та принцом Чарльзом

Ось це поворот: Гаррі та Меган таємно зустрілися з королевою та принцом Чарльзом

Сьогоднішній день приніс сенсаційну новину.

Як повідомляє Daily Mail, Гаррі та Меган, які, як ми пам'ятаємо, не прилетіли на поминальну службу за принцом Філіпом, вперше з часів Мегзіта зустрілися із сім'єю.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Торонто / Getty Images

Як відомо, герцог та герцогиня Сасекські прилетіли до Європи з Америки на відкриття Invictus Games у Нідерландах. По дорозі на ігри пара заїхала у Віндзорський замок, де й провела надсекретну зустріч із королевою Єлизаветою та принцом Чарльзом.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Востаннє Меган бачила королеву на службі на честь Дня Співдружності 8 березня 2020 року, але з того часу стверджувала, що регулярно розмовляє з нею телефоном та за допомогою відеозв'язку. Гаррі не бачив свою бабусю особисто після похорону принца Філіпа у квітні минулого року, коли він ненадовго прилетів з їхнього нового будинку в США.

Для Мегана це перший приїзд до Британії після складання з себе королівських обов'язків. З того часу герцогиня зробила чимало гучних заяв на адресу королівської сім'ї, серед іншого, звучали навіть звинувачення у расизмі. Принца Чарльза його син звинувачував у тому, що він урізав молодій сім'ї фінансування та позбавив її моральної підтримки. Всі ці розбіжності дуже погано позначилися на всій королівській родині.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Getty Images

Подробиці візиту Меган та Гаррі також засекречені. Невідомо, як пара прибула — приватним літаком чи прилетіли комерційним рейсом. Зупинилася пара, за чутками, у Frogmore Cottage, будинку, в якому вони жили після весілля і який надали потім принцесі Євгенії та її сім'ї.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Associated Press

Як повідомляють джерела, герцоги Сассекські не взяли із собою дітей — Арчі та Лілібет. З останньою королева ніколи не зустрічалася.

Вчора, 24 квітня, рано-вранці Гаррі і Меган були помічені, колі вони йшли до Віндзорського замку.

Пара прямувала до офіційної резиденції королеви, щоб зустрітися не тільки з нею, а й з батьком Гаррі, принцом Чарльзом, який зараз перебуває там зі своєю дружиною Каміллою, оскільки планується, що він має замінити королеву на урочистій Пасхальній службі.

Залишили Віндзор Сассекси найімовірніше вчора вдень і зараз, швидше за все, вже в Нідерландах.

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