Ось це поворот: Гаррі та Меган таємно зустрілися з королевою та принцом Чарльзом

Сьогоднішній день приніс сенсаційну новину.
Як повідомляє Daily Mail, Гаррі та Меган, які, як ми пам'ятаємо, не прилетіли на поминальну службу за принцом Філіпом, вперше з часів Мегзіта зустрілися із сім'єю.
Як відомо, герцог та герцогиня Сасекські прилетіли до Європи з Америки на відкриття Invictus Games у Нідерландах. По дорозі на ігри пара заїхала у Віндзорський замок, де й провела надсекретну зустріч із королевою Єлизаветою та принцом Чарльзом.
Востаннє Меган бачила королеву на службі на честь Дня Співдружності 8 березня 2020 року, але з того часу стверджувала, що регулярно розмовляє з нею телефоном та за допомогою відеозв'язку. Гаррі не бачив свою бабусю особисто після похорону принца Філіпа у квітні минулого року, коли він ненадовго прилетів з їхнього нового будинку в США.
Для Мегана це перший приїзд до Британії після складання з себе королівських обов'язків. З того часу герцогиня зробила чимало гучних заяв на адресу королівської сім'ї, серед іншого, звучали навіть звинувачення у расизмі. Принца Чарльза його син звинувачував у тому, що він урізав молодій сім'ї фінансування та позбавив її моральної підтримки. Всі ці розбіжності дуже погано позначилися на всій королівській родині.
Подробиці візиту Меган та Гаррі також засекречені. Невідомо, як пара прибула — приватним літаком чи прилетіли комерційним рейсом. Зупинилася пара, за чутками, у Frogmore Cottage, будинку, в якому вони жили після весілля і який надали потім принцесі Євгенії та її сім'ї.
Як повідомляють джерела, герцоги Сассекські не взяли із собою дітей — Арчі та Лілібет. З останньою королева ніколи не зустрічалася.
Вчора, 24 квітня, рано-вранці Гаррі і Меган були помічені, колі вони йшли до Віндзорського замку.
Пара прямувала до офіційної резиденції королеви, щоб зустрітися не тільки з нею, а й з батьком Гаррі, принцом Чарльзом, який зараз перебуває там зі своєю дружиною Каміллою, оскільки планується, що він має замінити королеву на урочистій Пасхальній службі.
Залишили Віндзор Сассекси найімовірніше вчора вдень і зараз, швидше за все, вже в Нідерландах.
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