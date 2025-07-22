Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Реклама

Принц Джордж Уельський, якому сьогодні виповнюється 12 років, на новому фото, опублікованому в Instagram акаунті принца та принцеси Уельських має зовсім дорослий вигляд. Юний член королівської родини усміхається на новому знімку, опублікованому сьогодні вранці.

«З 12-річчям принца Джорджа! 🎂», — написано у підписі до фотографії.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

На знімку принц Джордж одягнений у біло-синю картату сорочку з закоченими рукавами і зелений флісовий жилет, хлопець притулився до дерев’яного паркану. На лівій руці він має синьо-білий браслет дружби — улюблений браслет його сестри принцеси Шарлотти.

Реклама

Фотографію було зроблено професійним фотографом Джошем Шиннером, який раніше цього року знімав молодшого брата Джорджа, принца Луї, у Норфолку у квітні цього року. Ймовірно, портрети братів були зроблені одночасно під час весняних канікул.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для спадкоємця британського престолу від моменту, коли йому виповниться 12 років.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © facebook.com/thecambridgespage © East News © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images © The British Monarchy / Facebook © The British Monarchy / Facebook © lady.tsn.ua © NY Magazine © NY Magazine © NY Magazine © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press