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Ось і фото іменинника: Кейт і Вільям показали новий портрет сина — принца Джорджа
Кейт та Вільям Уельські представили нову фотографію на честь 12-річчя їхнього старшого сина принца Джорджа.
Принц Джордж Уельський, якому сьогодні виповнюється 12 років, на новому фото, опублікованому в Instagram акаунті принца та принцеси Уельських має зовсім дорослий вигляд. Юний член королівської родини усміхається на новому знімку, опублікованому сьогодні вранці.
«З 12-річчям принца Джорджа! 🎂», — написано у підписі до фотографії.
На знімку принц Джордж одягнений у біло-синю картату сорочку з закоченими рукавами і зелений флісовий жилет, хлопець притулився до дерев’яного паркану. На лівій руці він має синьо-білий браслет дружби — улюблений браслет його сестри принцеси Шарлотти.
Фотографію було зроблено професійним фотографом Джошем Шиннером, який раніше цього року знімав молодшого брата Джорджа, принца Луї, у Норфолку у квітні цього року. Ймовірно, портрети братів були зроблені одночасно під час весняних канікул.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для спадкоємця британського престолу від моменту, коли йому виповниться 12 років.