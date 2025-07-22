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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1165
Час на прочитання
1 хв

Ось і фото іменинника: Кейт і Вільям показали новий портрет сина — принца Джорджа

Кейт та Вільям Уельські представили нову фотографію на честь 12-річчя їхнього старшого сина принца Джорджа.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж Уельський, якому сьогодні виповнюється 12 років, на новому фото, опублікованому в Instagram акаунті принца та принцеси Уельських має зовсім дорослий вигляд. Юний член королівської родини усміхається на новому знімку, опублікованому сьогодні вранці.

«З 12-річчям принца Джорджа! 🎂», — написано у підписі до фотографії.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

На знімку принц Джордж одягнений у біло-синю картату сорочку з закоченими рукавами і зелений флісовий жилет, хлопець притулився до дерев’яного паркану. На лівій руці він має синьо-білий браслет дружби — улюблений браслет його сестри принцеси Шарлотти.

Фотографію було зроблено професійним фотографом Джошем Шиннером, який раніше цього року знімав молодшого брата Джорджа, принца Луї, у Норфолку у квітні цього року. Ймовірно, портрети братів були зроблені одночасно під час весняних канікул.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для спадкоємця британського престолу від моменту, коли йому виповниться 12 років.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Джордж / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Джордж_1 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж_2 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж_3 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж / © facebook.com/thecambridgespage

© facebook.com/thecambridgespage

Принц Джордж / © East News

© East News

Принц Джордж пішов до школи_3 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж пішов до школи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж пішов до школи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

принц Джордж у дитсадку_2 / © The British Monarchy / Facebook

© The British Monarchy / Facebook

принц Джордж у дитсадку_1 / © The British Monarchy / Facebook

© The British Monarchy / Facebook

Принц Джордж у формі торта
Принц Джордж у формі торта
Принцеса Шарлота і принц Джордж _2
Принцеса Шарлота і принц Джордж _1
Принц Джордж / © lady.tsn.ua

© lady.tsn.ua

Принц Джордж_3 / © NY Magazine

© NY Magazine

Принц Джордж_2 / © NY Magazine

© NY Magazine

Принц Джордж_1 / © NY Magazine

© NY Magazine

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_9 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_8 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_7 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_6 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_5 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_4 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

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