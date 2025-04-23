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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Ось і принц Луї: Кейт і Вільям Уельські поділилися новим фото сина-іменинника

Кейт та Вільям Уельські поділилися новим фото свого молодшого сина-іменинника, якому сьогодні виповнюється сім років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Луї

Принц Луї / © Getty Images

Фотографію для принца Луї зробив фотограф Джош Шиннер. Відомо, що знімок було зроблено цього місяця (ймовірно, під час великодніх шкільних канікул у дітей Уельських), які сім’я проводила у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку.

«Бажаємо принцу Луї щасливого 7 дня народження! 🎂», — йдеться у підписі до фотографії.

Принц Луї, фото: instagram.com/joshshinner

Принц Луї, фото: instagram.com/joshshinner

Луї одягнений у світлу картату сорочку, темно-зелений джемпер та сині джинси. Він зображений на природі, сидячи на дереві і широко усміхаючись.

Нагадаємо, у Кейт та Вільяма є традиція ділиться новими фотографіями своїх дітей у їхні дні народження. Також знімки публікуються і в інші важливі дати сім’ї, як, наприклад, річниця весілля.

Раніше ми зібрали для вас добірку фотографій принца Луї за сім років його життя.

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї Кембриджський

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

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