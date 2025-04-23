Ось і принц Луї: Кейт і Вільям Уельські поділилися новим фото сина-іменинника

Принц Луї / © Getty Images

Реклама

Фотографію для принца Луї зробив фотограф Джош Шиннер. Відомо, що знімок було зроблено цього місяця (ймовірно, під час великодніх шкільних канікул у дітей Уельських), які сім’я проводила у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку.

«Бажаємо принцу Луї щасливого 7 дня народження! 🎂», — йдеться у підписі до фотографії.

Принц Луї, фото: instagram.com/joshshinner

Луї одягнений у світлу картату сорочку, темно-зелений джемпер та сині джинси. Він зображений на природі, сидячи на дереві і широко усміхаючись.

Реклама

Нагадаємо, у Кейт та Вільяма є традиція ділиться новими фотографіями своїх дітей у їхні дні народження. Також знімки публікуються і в інші важливі дати сім’ї, як, наприклад, річниця весілля.

Раніше ми зібрали для вас добірку фотографій принца Луї за сім років його життя.

Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Герцогиня Кембриджська та принц Луї / © Getty Images Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї Кембриджський Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї и его мама герцогиня Кетрін і тато принц Вільям / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луї / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи Уэльский / © Getty Images Принц Луи / © Getty Images Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Associated Press Принц Луи / © Getty Images Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Луи / © Instagram clarencehouse