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Ось і принц Луї: Кейт і Вільям Уельські поділилися новим фото сина-іменинника
Кейт та Вільям Уельські поділилися новим фото свого молодшого сина-іменинника, якому сьогодні виповнюється сім років.
Фотографію для принца Луї зробив фотограф Джош Шиннер. Відомо, що знімок було зроблено цього місяця (ймовірно, під час великодніх шкільних канікул у дітей Уельських), які сім’я проводила у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку.
«Бажаємо принцу Луї щасливого 7 дня народження! 🎂», — йдеться у підписі до фотографії.
Луї одягнений у світлу картату сорочку, темно-зелений джемпер та сині джинси. Він зображений на природі, сидячи на дереві і широко усміхаючись.
Нагадаємо, у Кейт та Вільяма є традиція ділиться новими фотографіями своїх дітей у їхні дні народження. Також знімки публікуються і в інші важливі дати сім’ї, як, наприклад, річниця весілля.
Раніше ми зібрали для вас добірку фотографій принца Луї за сім років його життя.