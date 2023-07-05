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Ось-ось народить: Кері Джонсон зворушила кадрами з фотосесії, зробленої останніми тижнями вагітності

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Ось-ось народить: Кері Джонсон зворушила кадрами з фотосесії, зробленої останніми тижнями вагітності

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Родина Бориса та Керрі Джонсонів скоро поповниться ще одним малюком.

У своєму Instagram дружина екс-прем'єрміністра Великої Британії поділилася милими кадрами з нового літнього фотосету, в якому знялася разом зі своїми двома дітьми.

Одягнена Керрі в білу коротку сукню в гороховий принт з об'ємними рукавами, її волосся розпущене, босоніж вона прогулялася лісовою стежкою, тримаючи на руках дочку Ромі. Син пари Вілфред ішов попереду.

"Залишилося зовсім трохи. Дякую, милий @romybecker.photographer, що зазнімкував кілька моментів спокою перед тим, як почнуться справжні веселощі", — написала Керрі у підписі під кадрами.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, Борис та Керрі одружилися 2021 року, їхній первісток з'явився на світ за рік до їхнього весілля, а дочка народилася у грудні 2021 року. У травні 2023 року стало відомо, що подружжя чекає на третю спільну дитину.

У політика є також п'ятеро дітей від попередніх шлюбів та стосунків.

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Дата публікації
Перегляди
723
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