Ось-ось народить: Кері Джонсон зворушила кадрами з фотосесії, зробленої останніми тижнями вагітності

У своєму Instagram дружина екс-прем'єрміністра Великої Британії поділилася милими кадрами з нового літнього фотосету, в якому знялася разом зі своїми двома дітьми.

Одягнена Керрі в білу коротку сукню в гороховий принт з об'ємними рукавами, її волосся розпущене, босоніж вона прогулялася лісовою стежкою, тримаючи на руках дочку Ромі. Син пари Вілфред ішов попереду.

"Залишилося зовсім трохи. Дякую, милий @romybecker.photographer, що зазнімкував кілька моментів спокою перед тим, як почнуться справжні веселощі", — написала Керрі у підписі під кадрами.

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Нагадаємо, Борис та Керрі одружилися 2021 року, їхній первісток з'явився на світ за рік до їхнього весілля, а дочка народилася у грудні 2021 року. У травні 2023 року стало відомо, що подружжя чекає на третю спільну дитину.

У політика є також п'ятеро дітей від попередніх шлюбів та стосунків.

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