От так поворот: принц Ендрю заявив, що сексуальний зв'язок з Вірджинією Джуфре, якщо й був, то за взаємною згодою

От так поворот: принц Ендрю заявив, що сексуальний зв'язок з Вірджинією Джуфре, якщо й був, то за взаємною згодою

Середній син королеви Єлизавети II в ті дні, коли його мати усамітнилася в Сандрінгемі, щоб провести річницю смерті свого батька короля Георга VI, знову дав привід поговорити про себе.

Герцог Йоркський, а точніше його адвокати, відповіли на звинувачення в сексуальному насильстві, в якому принца звинувачує громадянка США (яка живе в Австралії і нині є її резиденткою) Вірджинія Джуфре. У своїй першій офіційній відповіді суду на претензії, висунуті проти нього у серпні минулого року, син королеви спростував звинувачення пані Джуфре, заявивши, що сном і духом не знає цієї жінки. Але тепер 61-річний принц вимагає, щоб його справу розглядав суд присяжних (група людей, яка під час судового розгляду визнає встановленими деякі факти та виносить рішення про підсудного), повідомляє The Mirror.

Принц Ендрю / Getty Images

Юристи принца Ендрю посилаються на численні формальні причини, через які позов громадянки Джуфре не може бути розглянутий. Зокрема адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуфре і відбувався якийсь "сексуальний зв'язок", то це було за взаємною згодою". Дивовижне формулювання, що шокувало багатьох королівських експертів.

Багато хто з них поставив таку тактику захисту під сумнів, побоюючись, що викриття принца Ендрю може завдати непоправної шкоди королівській сім'ї зокрема і британській монархії загалом. Несприятлива ситуація може вплинути і на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, який вона святкує 6 лютого, але масштабні заходи заплановано на червень 2022 року.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Getty Images

Очевидно, якщо справа дійде до суду, то "вся брудна білизна" буде виставлена на загальний огляд. А в своїх численних заявах герцог Йоркський вже зробив чимало помилок, то говорячи, що йому не вистачає інформації, щоб прийняти або спростувати ті чи ті заяви, то заперечуючи свою дружбу з нещодавно засудженою Гіслейн Максвелл (присяжні в нью-йоркському суді визнали подругу покійного американського мільярдера Джеффрі Епштейна, британську світську левицю, винною у залученні неповнолітніх дівчат у протизаконні сексуальні зв'язки. 60-річній Максвелл загрожує до 80 років в'язниці, тобто довічний термін).

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Зараз принц Ендрю вже визнає, що зустрічався з Джеффрі Епштейном приблизно 1999 року, але заперечує, що брав участь у якихось злочинних діях. А ту саму фотографію, де герцог зазнімкований в обіймах з Джуфре (у дівоцтві Робертс), ні він сам, ні його адвокати поки що ніяк не коментують. Адвокатка Вірджинії Джуфре — Ліза Блум – назвала хід принца Ендрю не більше ніж піаром, оскільки її клієнтка раніше вже просила суд присяжних. А, джерела близькі до герцога, кажуть, що Ендрю завжди заперечував усі звинувачення і продовжуватиме робити все можливе, щоб очистити своє ім'я.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Через гучний сексуальний скандал у січні 2022 року королева Єлизавета II позбавила сина його військових звань, титулу Його королівська Високість і королівського патронажу.

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