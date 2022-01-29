От так поворот: принц Ендрю заявив, що сексуальний зв'язок з Вірджинією Джуфре, якщо й був, то за взаємною згодою

Середній син королеви Єлизавети II в ті дні, коли його мати усамітнилася в Сандрінгемі, щоб провести річницю смерті свого батька короля Георга VI, знову дав привід поговорити про себе.
Герцог Йоркський, а точніше його адвокати, відповіли на звинувачення в сексуальному насильстві, в якому принца звинувачує громадянка США (яка живе в Австралії і нині є її резиденткою) Вірджинія Джуфре. У своїй першій офіційній відповіді суду на претензії, висунуті проти нього у серпні минулого року, син королеви спростував звинувачення пані Джуфре, заявивши, що сном і духом не знає цієї жінки. Але тепер 61-річний принц вимагає, щоб його справу розглядав суд присяжних (група людей, яка під час судового розгляду визнає встановленими деякі факти та виносить рішення про підсудного), повідомляє The Mirror.
Юристи принца Ендрю посилаються на численні формальні причини, через які позов громадянки Джуфре не може бути розглянутий. Зокрема адвокати герцога заявили, що, "якщо між принцом та Вірджинією Джуфре і відбувався якийсь "сексуальний зв'язок", то це було за взаємною згодою". Дивовижне формулювання, що шокувало багатьох королівських експертів.
Багато хто з них поставив таку тактику захисту під сумнів, побоюючись, що викриття принца Ендрю може завдати непоправної шкоди королівській сім'ї зокрема і британській монархії загалом. Несприятлива ситуація може вплинути і на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, який вона святкує 6 лютого, але масштабні заходи заплановано на червень 2022 року.
Очевидно, якщо справа дійде до суду, то "вся брудна білизна" буде виставлена на загальний огляд. А в своїх численних заявах герцог Йоркський вже зробив чимало помилок, то говорячи, що йому не вистачає інформації, щоб прийняти або спростувати ті чи ті заяви, то заперечуючи свою дружбу з нещодавно засудженою Гіслейн Максвелл (присяжні в нью-йоркському суді визнали подругу покійного американського мільярдера Джеффрі Епштейна, британську світську левицю, винною у залученні неповнолітніх дівчат у протизаконні сексуальні зв'язки. 60-річній Максвелл загрожує до 80 років в'язниці, тобто довічний термін).
Зараз принц Ендрю вже визнає, що зустрічався з Джеффрі Епштейном приблизно 1999 року, але заперечує, що брав участь у якихось злочинних діях. А ту саму фотографію, де герцог зазнімкований в обіймах з Джуфре (у дівоцтві Робертс), ні він сам, ні його адвокати поки що ніяк не коментують. Адвокатка Вірджинії Джуфре — Ліза Блум – назвала хід принца Ендрю не більше ніж піаром, оскільки її клієнтка раніше вже просила суд присяжних. А, джерела близькі до герцога, кажуть, що Ендрю завжди заперечував усі звинувачення і продовжуватиме робити все можливе, щоб очистити своє ім'я.
Через гучний сексуальний скандал у січні 2022 року королева Єлизавета II позбавила сина його військових звань, титулу Його королівська Високість і королівського патронажу.
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