Оце так сюрприз: до Києва з несподіваним візитом приїхала сестра короля Чарльза — принцеса Анна
Слідом за сином короля Чарльза — принцом Гаррі — до Києва з візитом прибула сестра монарха — королівська принцеса Анна.
Принцеса Анна у вівторок здійснила несподіваний візит до України, щоб привернути увагу до «травматичного досвіду дітей, які мешкають на передовій конфлікту», повідомив Букінгемський палац.
На вокзалі у Києві королівську особу тепло зустріли квітами та реверансами, сама Анна мала досить скромний вигляд. Вона прибула, щоб обговорити підтримку Великою Британією України, та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.
Офіційний візит, здійснений на прохання Міністерства закордонних справ, відбувся лише за кілька тижнів після того, як її племінник принц Гаррі під час несподіваного візиту до Києва відвідав ветеранів, які отримали поранення на війні.
Анна відвідала Дитячий меморіал разом із першою леді Оленою Зеленською, а також Центр захисту прав дітей, створений під час конфлікту для підтримки молодих людей, які постраждали від війни. Вона залишила іграшкового ведмедя біля меморіалу дітям.
Також королівська особа була заскочена в центрі міста біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві, де подивилася виставку російської військової техніки, що згоріла.
Це другий візит члена королівської родини до країни менш ніж за місяць після візиту герцога Сассекського до Києва у середині вересня.
Минулого року, нагадаємо, до Києва приїжджала герцогиня Единбурзька Софі, вона також відвідала Ірпінь та Бучу.