Принцеса Анна в Києві / © Getty Images

Реклама

Принцеса Анна у вівторок здійснила несподіваний візит до України, щоб привернути увагу до «травматичного досвіду дітей, які мешкають на передовій конфлікту», повідомив Букінгемський палац.

Принцеса Анна в Києві / © Getty Images

На вокзалі у Києві королівську особу тепло зустріли квітами та реверансами, сама Анна мала досить скромний вигляд. Вона прибула, щоб обговорити підтримку Великою Британією України, та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Принцеса Анна та Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Офіційний візит, здійснений на прохання Міністерства закордонних справ, відбувся лише за кілька тижнів після того, як її племінник принц Гаррі під час несподіваного візиту до Києва відвідав ветеранів, які отримали поранення на війні.

Реклама

Принцеса Анна та Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Анна відвідала Дитячий меморіал разом із першою леді Оленою Зеленською, а також Центр захисту прав дітей, створений під час конфлікту для підтримки молодих людей, які постраждали від війни. Вона залишила іграшкового ведмедя біля меморіалу дітям.

Принцеса Анна та Олена Зеленська / © Associated Press

Також королівська особа була заскочена в центрі міста біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві, де подивилася виставку російської військової техніки, що згоріла.

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Це другий візит члена королівської родини до країни менш ніж за місяць після візиту герцога Сассекського до Києва у середині вересня.

Принцеса Анна у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі / © Associated Press

Минулого року, нагадаємо, до Києва приїжджала герцогиня Единбурзька Софі, вона також відвідала Ірпінь та Бучу.