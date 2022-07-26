Ось так сюрприз: колишня дівчина принца Гаррі чекає на первістка

33-річна Кресіда Бонас чекає на першу дитину від свого чоловіка Гаррі Вентворта-Стенлі.

Офіційно цю інформацію Кресіда не підтверджує, але на вихідних вона відвідала весілля леді Тетяни Маунтбеттен, четверорідної сестри принца Вільяма і фотографи зробили кілька фото, на яких помітний живіт Бонас, що округлився. Знімки опублікував Daily Mail.

Крессіда Бонас / Фото: Getty Images

33-річна акторка і танцівниця, яка зустрічалася з принцом Гаррі протягом майже трьох років до 2014 року, у липні 2020 року вийшла заміж за агента з нерухомості Гаррі Вентворт-Стенлі.

І ось через два роки пара в очікуванні свого первістка.

Кресіда Бонас та Гаррі Вентуорт-Стенлі / Фото: Instagram Гаррі Вентворт-Стенлі

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що втретє стала мамою сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон-Меттьюз. Вона народила дочку і вже розсекретила ім'я малечі.

Принц Гаррі та Крессіда Бонас / Фото: Getty Images

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