Особистий тренер Меган Маркл розповів, як худла герцогиня

Під час нещодавнього туру подружжя Сассекських в Нью-Йорк багато хто помітив, що Меган Маркл поки що не в своїй найкращій формі.

Колишній тренер Меган Крейг МакНемі якось поділився з журналом "Жіноче здоров'я" 2018 року тим, що вони робили під час тренувань, щоб Меган була в гарній фізичній формі.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Він розповідав, що під час тренувань багато часу вони витрачали на вдосконалення постави Маркл, і це, очевидно, допомогло акторці знизити вагу.

"Загалом, у нас був підхід, заснований на всьому тілі цілком. І відтоді, як Меган була на екрані, ми дійсно зосередилися на поставі. Це включало вправи на задню частину стегна, сідниці, спину і підколінні сухожилля), а також велику роботу на м'язи корпусу (прес, спину, косі м'язи живота, тазове дно)".

Меган Маркл / Associated Press

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Терапевтка з корекції постави Елеонора Берт розповіла журналу Hello! про те, що саме такий режим може виявитися корисним для схуднення. "Гарна постава — це не просто" сидіти прямо "або" стояти прямо", це насамперед "підтримка великого діапазону рухів кожного м'яза і суглоба в тілі. Причина, з якої хороша постава допомагає схуднути, полягає в тому, що вона сприяє ефективності практично всіх систем організму. Тіло працює як єдине ціле, тому функція вашого опорно-рухового апарату (або її відсутність) буде впливати на те, наскільки добре ви можете думати, дихати, переміщати лімфу, перетравлювати їжу і виводити відходи ", - сказала терапевтка.

Меган Маркл / Getty Images

З ким і як сьогодні тренується герцогиня Сассекська, невідомо. Але, очевидно, що вона прагне до того, щоб повернути собі хорошу форму.

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