Особлива деталь в образі: королева Єлизавета II одягла прикрасу на згадку про принца Філіпа

Особлива деталь в образі: королева Єлизавета II одягла прикрасу на згадку про принца Філіпа

Все, що робить королева Єлизавета II завжди наповнене неймовірним змістом.

Позавчора ввечері монархиня звернулася до світових лідерів у Глазго під час саміту щодо зміни клімату COP26. Розглядаючи її приголомшливу зелену сукню ми звернули увагу на брошку Її Величності, яку вона пришпилила до вбрання.

Брошка-метелик була подарунком принцесі Єлизаветі та принцу Філіпу на весілля 1947 року вдовою графинею Онслоу. Вдова графиня була сестрою 4-го барона Полтімора, який 1959 року продав на аукціоні Полтіморську тіару, куплену для принцеси Маргарет.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II записувала відео в Білій вітальні Віндзорського замку і згадала у своїй промові свого покійного чоловіка принца Філіпа. "Я дуже пишаюся тим, що провідна роль, яку мій чоловік зіграв у спонуканні людей захищати нашу тендітну планету, продовжується завдяки роботі нашого старшого сина Чарльза та його старшого сина Вільяма. Я не могла б пишатися ними більше".

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Поряд із королевою під час її виступу була фотографія принца Філіпа, оточеного хмарою метеликів зникаючого виду, який його особливо непокоїв. Брошка-метелик на грудях Єлизавети II, гадаємо, теж з'явилася не випадково.

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