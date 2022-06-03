Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

Особлива прикраса: що відомо про брошку Єлизавети II, яку вона одягла на святкування платинового ювілею

Особлива прикраса: що відомо про брошку Єлизавети II, яку вона одягла на святкування платинового ювілею

2 червня у Лондоні відбулося грандіозне святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II на троні.

На балкон Букінгемського палацу, щоб подивитися парад Trooping the Colour, монархиня вийшла в гарному блакитному вбранні та капелюсі, створених її особистою кравчинею та близькою подругою Анджелою Келлі. Доповнили образ королеви білі рукавички, перлова нитка та розкішна діамантова брошка.

Брошка Єлизавети II раніше належала її бабусі королеві Марії Текській і називається "Гвардійці королеви Марії". Єлизавета успадкувала цю діамантову прикрасу 1953 року.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

У центрі брошки зображені відзнаки п'яти Household Division (Королівської гвардійської дивізії): гренадерської, колдстрімської, шотландської, валлійської та ірландської. Зверху на брошці написано на латині "Quinque Juncta in Uno", що означає "П'ятеро об'єдналися в одному".

Брошка Королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Брошка виконана в платині, увінчана короною з діамантів, усипаних смарагдами та рубінами.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з двоюрідним братом герцогом Кентським / Фото: Associated Press

Ця незвичайна прикраса є дуже символічною, тому від 1987 року Єлизавета II одягає її на парад Trooping the Colour. До 1987 року вона виступала на цьому заході верхи у військовій формі.

Королева Марія Текська / Фото: Getty Images

Марія Тецька / Фото: Getty Images

Марія Тецька / Фото: Getty Images

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