Особливе фото Чарльза й Камілли та мила картка від Уельських: святкові листівки королівських сімей

Щороку напередодні Різдва члени королівських родин випускають різдвяні листівки. Багато шанувальників, які писали листи до палаців і вітали монархів з Різдвом та Новим роком, отримують відповіді з такими фотокартками.

Особлива увага цього року була прикута до листівки короля Чарльза III та королеви Камілли. Вони обрали фото, зроблене під час Бремарських ігор 2022 року. Цей захід дуже любила королева Єлизавета ІІ і ніколи його не пропускала. Винятком став лише цей рік. Ігри відбулися за п'ять днів до смерті монархині. Можливо, фотографію було обрано, щоб відобразити цей перехід правління від Єлизавети II до Чарльза і продемонструвати бажання сина продовжити традиції, закладені матір'ю.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські обрали листівку зовсім не зимову, що не вперше. Фото було зроблено теплої пори року, ймовірно, під час літніх чи осінніх канікул. На фото Кейт і Вільям йдуть дорогою за руку зі своїми трьома дітьми – 9-річним Джорджем, 7-річною Шарлоттою та 4-річним Луї. Принц Вільям і принцеса Кейт одягнені в джинси, а Джордж, Шарлотта та Луї – у шортах і кросівках. На Шарлотті комбінезон від Sfera та сині кеди від Hampton Canvas Shoes. На Кетрін також біла сорочка від Mih Jeans і білі кеди від Superga.

Різдвяна листівка Уельських / Фото: Getty Images

На відміну від торішньої картки, Меган і Гаррі цьогоріч вирішили обрати не сімейне фото з дітьми, а знімок із червоної доріжки. Фото було зроблене на церемонії вручення премій Роберта Ф. Кеннеді "Пульс надії", яка відбулася у нью-йоркському готелі Hilton Midtown на початку грудня і на якій пара отримала премію за боротьбу з расизмом. Листівку було надіслано через їхній фонд Archewell Foundation.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II поділилися дуже атмосферним зимовим фото на своїй листівці. Разом із двома дітьми – близнюками Жаком та Габріеллою – подружжя було зазнімковане в палаці біля високої зеленої красуні. Кадр пройшов оброблення фотошопом, але фото все ж набагато краще, ніж торішнє.

Дуже теплою фотокарткою поділилися бельгійці. На листівці зображений король Філіп, його дружина королева Матильда та четверо дітей королівської пари. Подружжя зображено сидячи на золотистій лаві, а їхні діти – принц Габріель, спадкова принцеса Єлизавета, принц Еммануель і принцеса Елеонора – стоять позаду. На підлозі лежать два королівські вихованці – Джип (білий) та Сімба (коричневий).

Різдвяна листівка бельгійської королівської родини / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр і королева Максима опублікували свою листівку на офіційній сторінці королівської родини в Instagram. Разом із ними на фото троє їхніх доньок – принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Олексія та принцеса Аріана, а також вихованець родини, якого королева тримає на руках. Торік він також був у кадрі.

Принц Едвард і графиня Вессекська Софі обрали також особливе фото на згадку про покійну королеву Єлизавету II. Знімок був зроблений у червні 2022 року, за два місяці до смерті монархині. Софі та королева Єлизавета II тримають букети квітів на фотографії, зробленій влітку в палаці Голірудхаус в Единбурзі, Шотландія. Це був їхній останній спільний публічний захід. В написі на внутрішній стороні різдвяної листівки йдеться:

"На згадку про щасливі дні".

Також Софі та Едвард обрали для листівки ще одну фотографію. На ній королева Єлизавета II та принц Філіп зображені під час відпочинку в Шотландії 2003 року. Причому авторкою цього кадру тоді стала сама Софі.

The Christmas Card of The Earl and Countess of Wessex is really touching and beautiful.



A second image on the inside of the card shows the late Duke of Edinburgh and Her Majesty in the Scottish Highlands in 2003. pic.twitter.com/YpjKqUzzG3 — Isa (@isaguor) December 21, 2022

Іспанська королівська родина презентувала дві листівки. Одну від Летиції та Філіпа. На ній зображені доньки пари – принцеса Леонор та інфанта Софія. А іншу – від королеви Софії та короля Хуана Карлоса I.

Різдвяна листівка іспанської королівської родини / Фото: Getty Images

Різдвяна листівка королеви Софії та короля Хуан Карлоса I / Фото: Getty Images

Також ви можете подивитися, які листівки королівські сім'ї представляли минулого року.

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