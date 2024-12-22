Особливе фото Кейт та Вільяма та новинка від Сассекських: різдвяні листівки королівських сімей

Наприкінці 2024 року вже багато членів монарших сімей опублікували свої святкові листівки. Ми зібрали все в один матеріал і пропонуємо ще раз подивитися їх.

Першими свою різдвяну листівку представили цього року князь Монако Альбер II і княгиня Шарлін. Знімок для княжої родини, яка постала на фото з двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою, зробив палацовий фотограф Ерік Матон.

Різдвяна листівка княжого подружжя Монако, фото: www.facebook.com/palaismonaco

Слідом за ними картку показали король Чарльз та королева Камілла.

"Їх Величності раді поділитися різдвяною листівкою цього року, зробленою @milliepilkingtonphotography у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року", — йдеться у підписі під знімком.

Різдвяна листівка Чарльза та Камілли / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Бельгійська королівська сім'я поділилася довгоочікуваною різдвяною листівкою 2024 року. Фото було зроблено в королівському палаці. На знімку знято короля Філіпа, його дружину - королеву Матильду, спадкоємицю престолу - принцесу Єлизавету, її молодшу сестру - принцесу Елеонору, і двоє братів - принців Габріеля і Еммануеля.

Різдвяна листівка бельгійської королівської родини / Фото: Instagram Бельгійської королівської родини

На різдвяній листівці іспанського короля Філіпа VI та королеви Летиції вони зображені з дочками – старшою принцесою Леонор та молодшою ​​інфантою Софією. Знімок було зроблено у Королівському палаці під час заходів, присвячених десятій річниці правління короля Філіпа VI – 19 червня 2024 року.

Різдвяна листівка іспанської королівської родини, фото: instagram.com/theprincessesroyals

Принц Гаррі та Меган Маркл представили цього року листівку від свого фонду The Archewell Foundation. Це був колаж із кількох фотографій з різних заходів, які цього року відвідали Сасекські. На ньому також була одна нова сімейна фотографія із дітьми.

Також відомо, що Сассекські мають і другу різдвяну листівку для вузького кола друзів.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

Листівкою принцеси Анни поділилася на Facebook організація Reliant Motors Club (патронаж Анни). На фото Анна та її чоловік Тімоті Лоренс їдуть у кареті після відвідин служби Ордену Підв'язки, яка проходила у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку цього літа.

Різдвяна листівка принцеси Анни та Тімоті Лоренса, фото: Facebook Reliant Motors Club

Принц Вільям та принцеса Кейт одні з останніх поділилися своєю різдвяною листівкою 2024 року. Для листівки сім'я обрала фото, яке зробили під час знімань відео, яке ознаменувало лікування принцеси Уельської від раку. Відео було опубліковано у вересні.

Різдвяна листівка принца та принцеси Уельських / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Також ми побачили, який вигляд має новорічна листівка кронпринца Хусейна та принцеси Раджви з їхньою дочкою принцесою Іман, яка народилася цього літа.

Новорічна листівка принцеси Раджви та кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

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