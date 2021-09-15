Особливе фото від Чарльза і милі кадри Єлизавети II: як королівські родичі привітали Гаррі

Сьогодні 37-річчя святкує молодший син принцеси Діани і принца Чарльза — принц Гаррі.

Герцог Сассекський живе в Лос-Анджелесі, у нього немає сторінок в соцмережах і, на жаль, ми не дізнаємося, як Гаррі проводить цей день. Але ми точно знаємо, що попри всі негаразди його сім'я в особі королеви Єлизавети II і інших родичів привітали принца з днем народження.

На сторінці в королівському акаунті в твітері був розміщений колаж з декількох фотографій. На одному з фото принц зображений з дружиною Меган під час їхнього королівського турне Австралією 2018 року і ще одне, на якому герцог допомагає школярам садити дерева в Ботсвані.

Підпис під заголовком говорить: "Вітаємо герцога Сассекського з днем ​​народження!".

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

Також читайте Принц Гаррі ускочив у халепу: онука королеви Єлизавети II звинувачують в лицемірстві

Батько Гаррі — принц Чарльз і його дружина Камілла привітали іменинника публікацією його фото в Instagram Stories. Вони поділилися трьома фотографіями принца Гаррі, включаючи фотографію Чарльза і Гаррі в Південній Африці 1997 року. Це була їхня перша поїздка за кордон після трагічної смерті принцеси Діани.

Ймовірно, саме це фото було вибрано Кларенс-хаусом не випадково. Принц Гаррі в багатьох своїх інтерв'ю з Америки говорив, що у нього дуже напружені стосунки з батьком Чарльзом. Він також публічно звинувачував принца Уельського в тому, що той недостатньо приділяв йому часу і уваги після смерті матері. Принц Чарльз, очевидно, публікуючи цей знімок з Африки хоче продемонструвати зворотне.

Принц Гаррі, фото з Instagram stories Кларенс-хаус / Instagram clarencehouse

В акаунті Кембриджських в Instagram теж опублікували сторіз із фотографією Гаррі і підписом на ній: "З днем народження, принце Гаррі!".

Принц Гаррі, фото з Instagram stories Кембриджських / Instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Востаннє Вільям і Гаррі возз'єдналися в липні, коли вони відкрили статую своєї покійної матері, Діани, принцеси Уельської, в садах Кенсінгтонського палацу. Зараз активно ходять чутки про те, що Гаррі і Меган планують приїхати до Великої Британії для того, щоб познайомити королеву з правнучкою Лілібет Діаною, їхньою дочкою, і, можливо, хрестити її у Віндзорському замку. Уже навіть відправили запит на аудієнцію до Єлизавети II. Що ж скаже королева?

Читайте також: Гаррі повинен сказати правду: названо ім'я передбачуваного королівського расиста

Принц Гаррі: фото різних років (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання