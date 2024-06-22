Особливе вбрання Кейт: три послання, які принцеса Уельська продемонструвала публіці під час параду

Минулих вихідних принцеса Уельська вперше за шість місяців з'явилася на публічному заході, відвідавши парад Trooping the Colour на честь святкування дня народження короля Чарльза III.

Принцеса Уельська з'явилася на параді в приголомшливій білій сукні прямого силуету з бантом на грудях від Jenny Packham, яку перешили спеціально для заходу. У ній Кейт з'являлася на прогулянці торговим центром біля Букінгемського палацу перед коронацією короля Чарльза в травні 2023 року. Свій образ Кетрін доповнила туфлями Jimmy Choo, капелюхом Philip Treacy та клатчем Mulberry.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Експерти проаналізували образ Кейт і твердять в один голос, що її вбрання мало приховане послання, пише express.co.uk.

Меган Воткінс, головна стилістка модного онлайн-видання SilkFred, прокоментувала вбрання принцеси Уельської та виділила три ключові деталі.

По-перше, Кетрін залишилася вірною британському бренду, а Jenny Packham – один із її улюблених. "Тут вона продемонструвала свою любов до британських брендів, яку вона завжди відстоювала, і це можна розглядати як данину підтримці її країни у цей скрутний час".

Принцеса Уельська з дітьми / Фото: Getty Images

Також одяг Кейт дуже нагадував вбрання її дочки, принцеси Шарлотти, яка була одягнена у темно-синьо-білу сукню, доповнена білими туфлями Мері Джейн та білим бантом на волоссі. Це могло демонструвати "сильне почуття сімейної єдності та єднання, що, можливо, означає постійну підтримку з боку її сім'ї".

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

І, по-третє, рішення принцеси Уельської носити чорно-біле вбрання мало велике значення у прагненні переконати громадськість у світлому майбутньому.

"Хоча в її вбранні були акценти чорного кольору, в основному він був білим, кольором, який традиційно є символом надії, чистоти та відродження, можливо, натякаючи на майбутні найкращі часи", — вважає експертка.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Associated Press

Шанувальники були в захваті і від образу Кейт, і від того, який вона мала вигляд. А у своєму повідомленні за день до параду в Instagram принцеса Уельська розповіла, коли її варто чекати на публіці наступного разу.

Читайте також: