Особливі сережки королеви: який вигляд мають прикраси Єлизавети II, заради яких вона проколола вуха

Королева Єлизавета II померла два місяці тому, але історії про її життя та спадщину ще довго згадуватимуть і розповідатимуть.
У житті монархині було багато урочистих подій, але до особливо важливих можна віднести дві – її весілля з принцом Філіпом 1947 року та коронацію 1953 року. Сьогодні згадуємо весілля принцеси Єлизавети та особливий подарунок, який подарували йому батьки.
Це були сережки Cartier Greville Chandelier, але носити їх Єлизавета не могла, оскільки в неї ще не були проколоті вуха. Як згадує express.co.uk, ці сережки були одними з її улюблених, оскільки стали подарунком батьків – короля Георга VI та королеви Єлизавети.
Експерти RH Jewelers розповіли, що королева Єлизавета вперше продемонструвала ці вишукані прикраси на своєму першому портреті у День коронації, а після цього багато разів одягала їх на різні королівські прийоми. Спочатку Єлизавета носила модифіковані сережки, які були "перетворені на кліпси", перш ніж вона проколола вуха у віці 25 років.
У книжці "Коштовності королеви" авторка Шейла Янг пише, що королева спеціально зважилася проколоти вуха, тому що дуже хотіла носити ці діамантові сережки, як і належить і зробила це у віці 25 років.
Всі наступні роки свого правління монархиня носила сережки переважно з перлів, а також на особливо урочистих заходах з'являлася у діамантових прикрасах або у сережках з кольоровим коштовним камінням.
Раніше ми розповідали, кому дістануться прикраси Єлизавети ІІ після її смерті.
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