Особливі сережки королеви: який вигляд мають прикраси Єлизавети II, заради яких вона проколола вуха

Королева Єлизавета II померла два місяці тому, але історії про її життя та спадщину ще довго згадуватимуть і розповідатимуть.

У житті монархині було багато урочистих подій, але до особливо важливих можна віднести дві – її весілля з принцом Філіпом 1947 року та коронацію 1953 року. Сьогодні згадуємо весілля принцеси Єлизавети та особливий подарунок, який подарували йому батьки.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп / Фото: Associated Press

Це були сережки Cartier Greville Chandelier, але носити їх Єлизавета не могла, оскільки в неї ще не були проколоті вуха. Як згадує express.co.uk, ці сережки були одними з її улюблених, оскільки стали подарунком батьків – короля Георга VI та королеви Єлизавети.

Експерти RH Jewelers розповіли, що королева Єлизавета вперше продемонструвала ці вишукані прикраси на своєму першому портреті у День коронації, а після цього багато разів одягала їх на різні королівські прийоми. Спочатку Єлизавета носила модифіковані сережки, які були "перетворені на кліпси", перш ніж вона проколола вуха у віці 25 років.

Сережки королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

У книжці "Коштовності королеви" авторка Шейла Янг пише, що королева спеціально зважилася проколоти вуха, тому що дуже хотіла носити ці діамантові сережки, як і належить і зробила це у віці 25 років.

Всі наступні роки свого правління монархиня носила сережки переважно з перлів, а також на особливо урочистих заходах з'являлася у діамантових прикрасах або у сережках з кольоровим коштовним камінням.

Раніше ми розповідали, кому дістануться прикраси Єлизавети ІІ після її смерті.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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