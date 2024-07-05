Особливий бант на грудях: чому принцеса Кейт носить цю брошку на Вімблдоні

Щорічно вона з'являлася на турнірі та вручає трофеї переможцям. Шанувальники принцеси Кейт, напевно, звернули увагу, що у неї на грудях під час турніру завжди прикріплена одна особлива брошка. Це маленький темно-зелено-фіолетовий бант, який завжди прикріплений до вбрання принцеси, коли вона відвідувала Вімблдон.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Як пише Hello! бант – це не просто естетичний вибір. Цей тонкий аксесуар — данина поваги до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, місця проведення щорічного чемпіонату Вімблдону, а Кейт є його покровителькою від 2016 року. 1909 року клуб ввів зелений і фіолетовий кольори як свої офіційні кольори.

Принцеса Уельська Кетрін та її дочка Шарлотта / Фото: Associated Press

Зазначимо, цього року поки не відомо, чи Кейт з'явиться на фіналі турніру і чи вручить трофеї переможцям. Кенсінгтонський палац поки що мовчить, але шанувальники припускають, що це може статися з дозволу лікарів Кетрін.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями тенісний турнір у Лондоні відвідували батьки принцеси – Керол та Майкл Міддлтони.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Читайте також: