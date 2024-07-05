Особливий бант на грудях: чому принцеса Кейт носить цю брошку на Вімблдоні

Принцеса Уельська Кетрін є покровителькою Вімблдонського тенісного турніру.
Щорічно вона з'являлася на турнірі та вручає трофеї переможцям. Шанувальники принцеси Кейт, напевно, звернули увагу, що у неї на грудях під час турніру завжди прикріплена одна особлива брошка. Це маленький темно-зелено-фіолетовий бант, який завжди прикріплений до вбрання принцеси, коли вона відвідувала Вімблдон.
Як пише Hello! бант – це не просто естетичний вибір. Цей тонкий аксесуар — данина поваги до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, місця проведення щорічного чемпіонату Вімблдону, а Кейт є його покровителькою від 2016 року. 1909 року клуб ввів зелений і фіолетовий кольори як свої офіційні кольори.
Зазначимо, цього року поки не відомо, чи Кейт з'явиться на фіналі турніру і чи вручить трофеї переможцям. Кенсінгтонський палац поки що мовчить, але шанувальники припускають, що це може статися з дозволу лікарів Кетрін.
Нагадаємо, днями тенісний турнір у Лондоні відвідували батьки принцеси – Керол та Майкл Міддлтони.
Читайте також:
- Від Олександри Данської до Кейт Міддлтон: п'ять найвідоміших володарок титулу принцеси Уельської
- Королева Єлизавета II тепло ставилася до принцеси Кейт: розкрито справжню причину
- Хто міг стати принцесою Уельською: сім дівчат принца Вільяма до Кейт