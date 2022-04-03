Особливий момент: чому члени королівської сім'ї прийшли на службу пам'яті за принцом Філіпом у зелених шатах

Цього тижня члени британської королівської родини вшанували пам'ять герцога Единбурзького Філіпа на службі у Вестмінстерському абатстві.
Про чоловіка королеви Єлизавети II ми ще згадуватимемо наступного тижня, адже 9 квітня річниця його смерті. На службу майже всі члени британської королівської сім'ї приїхали у зелених шатах. І це мало особливе значення.
Відтінок темно-зеленого, який королева та інші родичі обрали для служби, мав особливий зв'язок із її покійним чоловіком. Єлизавета II, а також її дочка принцеса Анна та герцогиня Корнуольська Камілла вибрали особливий відтінок темно-зеленого, відомий як "Единбурзький зелений".
Цей відтінок тісно пов'язаний з принцом Філіпом, тому що він був кольором його лівреї і використовувався в багатьох офіційних сферах, пов'язаних з його становищем, включаючи уніформу його персоналу та його автомобілів. Справді, навіть Land Rover, який використовувався для перевезення його труни на його похорон минулого року, мав відтінок цього кольору.
Це була гідна данина поваги принцу Філіпу, оскільки поминальна служба частково компенсувала той факт, що похорон герцога минулого року був значно скорочений через пандемію COVID-19, його відвідало тоді лише 30 осіб.
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