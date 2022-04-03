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Особливий момент: чому члени королівської сім'ї прийшли на службу пам'яті за принцом Філіпом у зелених шатах

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Особливий момент: чому члени королівської сім'ї прийшли на службу пам'яті за принцом Філіпом у зелених шатах

Королева Єлизавета II / Associated Press

Цього тижня члени британської королівської родини вшанували пам'ять герцога Единбурзького Філіпа на службі у Вестмінстерському абатстві.

Про чоловіка королеви Єлизавети II ми ще згадуватимемо наступного тижня, адже 9 квітня річниця його смерті. На службу майже всі члени британської королівської сім'ї приїхали у зелених шатах. І це мало особливе значення.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / © Associated Press
Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Відтінок темно-зеленого, який королева та інші родичі обрали для служби, мав особливий зв'язок із її покійним чоловіком. Єлизавета II, а також її дочка принцеса Анна та герцогиня Корнуольська Камілла вибрали особливий відтінок темно-зеленого, відомий як "Единбурзький зелений".

Принц Чарльз, герцогиня Камілла, герцогиня Кейт / © Associated Press
Принц Чарльз, герцогиня Камілла, герцогиня Кейт / Associated Press

Цей відтінок тісно пов'язаний з принцом Філіпом, тому що він був кольором його лівреї і використовувався в багатьох офіційних сферах, пов'язаних з його становищем, включаючи уніформу його персоналу та його автомобілів. Справді, навіть Land Rover, який використовувався для перевезення його труни на його похорон минулого року, мав відтінок цього кольору.

Королева Єлизавета II та принц Ендрю / © Associated Press
Королева Єлизавета II та принц Ендрю / Associated Press

Це була гідна данина поваги принцу Філіпу, оскільки поминальна служба частково компенсувала той факт, що похорон герцога минулого року був значно скорочений через пандемію COVID-19, його відвідало тоді лише 30 осіб.

Британська королівська родина / © Associated Press
Британська королівська родина / Associated Press

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