Особливий портрет: палац представив нове фото на честь початку святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ

Сьогодні у Великій Британії розпочинаються святкові вихідні на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II. До свята було представлено нове портретне фото монархині, зроблене у травні 2022 року.

На знімку Її Величність зображена сидячи біля великого вікна у Віндзорському замку, а вдалині видніється знаменита Кругла вежа історичної резиденції та статуя короля Карла II, яка стоїть у чотирикутнику замку. На королеві блакитне пальто з вишивкою намистинами з перлів та діамантів. Перлинні прикраси, золотий годинник і каблучка подарована їй на заручини принцом Філіпом. На губах, як завжди, яскрава помада. Її Величність має щасливий та задоволений вигляд, святкуючи 70-річчя на престолі.

В акаунті королеви в Instagram повідомили, що фотографію було зроблено Ранальдом Макечні у Віндзорському замку 25 травня. У спеціальному посланні, випущеному для нації та підписаному власноруч Єлизаветою, королева подякувала представникам громадськості за святкування її ювілею та сказала, що сподівається, що за вихідні у неї сформується багато "щасливих спогадів".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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"Дякую всім, хто брав участь у скликанні спільнот, сімей, сусідів та друзів, щоб відсвяткувати мій платиновий ювілей у Сполученому Королівстві та по всій Співдружності. Я знаю, що ці святкові заходи залишать багато щасливих спогадів. Мене, як і раніше, надихає виявлена до мене доброзичливість. І я сподіваюся, що найближчі дні дадуть можливість замислитися про все, що було досягнуто за останні сімдесят років, оскільки ми з впевненістю та ентузіазмом дивимось у майбутнє”.

Нагадаємо, сьогодні о 12 годині за Києвом в Лондоні відбудеться парад на честь дня народження та ювілею королеви Trooping the Colour. Докладніше про те, що це за захід, і хто на ньому зазвичай з'являється, ми вже розповідали ось у цьому матеріалі.

Королева Єлизавета II на параді Trooping the Colour / Фото: Associated Press

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