Особливий вихід: принцеса Леонор дебютувала на новорічному військовому параді

18-річна дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції дебютувала на новорічному військовому параді Pascua Militar (Військовий Великдень) у Мадриді. Це одна з найважливіших подій королівського дому, заснована ще королем Карлом III на ознаменування завоювання Майорки 1782 року. Цього дня у манорканське місто Махон було звільнено від англійської окупації, і король наказав намісникам, губернаторам та воєначальникам провести святковий парад. Наразі церемонія проводиться 6 січня кожного року, щоб відзначити цю подію.

Королева Летиція та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор вперше завітала на захід зі своїми батьками. Вона була взірцем впевненості і прибула на парад одягнена у військову форму, як і її батько король Філіп VI. Волосся принцеси було зачесане назад у тугий пучок, а на обличчі був легкий макіяж.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вересні майбутня іспанська королева вступила до Генеральної військової академії Сарагоси на півночі Іспанії, де вона має пройти трирічну військову підготовку. Після року навчання в академії Леонор перейде до військово-морської академії в Іспанії, а потім вирушить на останній рік навчання до Генеральної авіаційної академії.

Принцеса Леонор, королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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