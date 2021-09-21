Особливий захід: члени британської королівської сім'ї відвідали квіткову виставку

20 вересня граф і графиня Вессекса, принцеса Анна, принц і принцеса Майкл Кентські і принцеса Олександра відвідали виставку квітів RHS Chelsea 2021 в Лондоні.

Захід раніше проводився щорічно на території Королівського госпіталю Челсі, але минулого року через пандемію його було скасовано. Цього вересня квіткове шоу відновили.

Принцеса Олександра / Getty Images

Окрім розглядання розкішних квіткових експозицій члени королівської сім'ї здійснили поїздку одним з центральних місць виставки — "Зеленому саду Королеви", який присвячений майбутньому платиновому ювілею королеви — 2022 року вона відсвяткує 70-річчя на престолі.

Принц і принцеса Майкл Кентські / Getty Images

Також родина відвідала ще одне особливе місце — "Зелений балдахін королеви" — це ще одна зелена експозиція — до ювілею прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав усіх британців зробити Єлизаветі II особливий подарунок — посадити дерево.

Дочка Єлизавети II принцеса Анна була одягнена в сіро-блакитне пальто з коміром-стійкою, чорні туфлі на невеликий підборах і рукавички. У руці у неї був клатч, а плече прикрашала вбрання брошка з перлами.

Принцеса Анна / Getty Images

Дружина її молодшого брата, графиня Вессекська, одягла дизайнерську трикотажну сукню від Вікторії Бекхем. Вбрання було молочного кольору і з оригінальними розрізами на рукавах. Образ графиня Софі завершила еспадрільями, яскравою сумкою і великими прикрасами.

Графиня Вессекська / Getty Images

Граф і графиня Вессекські / Getty Images

Графиня Вессекська / Getty Images

Читайте також: Про покійного принца Філіпа вийде документальний фільм

Британська принцеса Анна і її фотографії різних років (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання