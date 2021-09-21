Особливий захід: члени британської королівської сім'ї відвідали квіткову виставку

20 вересня граф і графиня Вессекса, принцеса Анна, принц і принцеса Майкл Кентські і принцеса Олександра відвідали виставку квітів RHS Chelsea 2021 в Лондоні.
Захід раніше проводився щорічно на території Королівського госпіталю Челсі, але минулого року через пандемію його було скасовано. Цього вересня квіткове шоу відновили.
Окрім розглядання розкішних квіткових експозицій члени королівської сім'ї здійснили поїздку одним з центральних місць виставки — "Зеленому саду Королеви", який присвячений майбутньому платиновому ювілею королеви — 2022 року вона відсвяткує 70-річчя на престолі.
Також родина відвідала ще одне особливе місце — "Зелений балдахін королеви" — це ще одна зелена експозиція — до ювілею прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав усіх британців зробити Єлизаветі II особливий подарунок — посадити дерево.
Дочка Єлизавети II принцеса Анна була одягнена в сіро-блакитне пальто з коміром-стійкою, чорні туфлі на невеликий підборах і рукавички. У руці у неї був клатч, а плече прикрашала вбрання брошка з перлами.
Дружина її молодшого брата, графиня Вессекська, одягла дизайнерську трикотажну сукню від Вікторії Бекхем. Вбрання було молочного кольору і з оригінальними розрізами на рукавах. Образ графиня Софі завершила еспадрільями, яскравою сумкою і великими прикрасами.
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