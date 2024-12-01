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Особливий жест від принцеси: Кейт Міддлтон написала листа гостям концерту Together at Christmas

Особливий жест від принцеси: Кейт Міддлтон написала листа гостям концерту Together at Christmas

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Цей концерт стане одним із небагатьох публічних заходів, які принцеса відвідувала цього року.

Коли українці святкуватимуть День святого Миколая, принцеса Уельська проведе у Лондоні особливий захід – щорічний концерт Together at Christmas. Кетрін вже традиційно проведе цю гарну подію у Вестмінстерському абатстві, а транслюватиметься вона на британському телебаченні вже напередодні Різдва.

Поки особливо подробиці концерту не розкриваються, але вже відомо, що відвідають його батьки Кетрін — Керол і Майкл Міддлтони. Також за допомогою сторінки в Instagram принцеса вийшла на зв'язок і повідомила, що на концерті Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві та п'ятнадцяти службах Community Carol по всій країні, гості заходів отримають спеціальний лист від неї, який розмірковує про важливість кохання, співчуття та про те, як сильно ми потребуємо одне одного в найважчі часи.

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales / ©
Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
Фото: instagram.com/princeandprincessofwales / ©
Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Концерт 6 грудня буде четвертим за рахунком і знаменуватиме собою повернення Кейт після того, як вона пройшла до курс профілактичної хіміотерапії від раку. Можливо, у новому році ми бачитимемо дружину принца Вільяма набагато частіше.

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