"Особливі" плани принца Вільяма та принцеси Кейт на їхнє перше Різдво в новому будинку: що відомо

«Різдво — одна з моїх улюблених пір року», — зізналася Кейт у листі, розісланому гостям, які були присутніми на її щорічному різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві минулого року. «Це час свята і радості, але він також дає нам можливість сповільнитись і поміркувати про глибші речі, які поєднують нас усіх».

2023 року Вільяма та Кейт помітили разом з Джорджем та Шарлоттою, як вони обирають різдвяну ялинку у Віндзорському Великому парку. Пара також подарувала всім трьом своїм дітям чарівний день у Lapland UK в Аскоті, де на них чекали ельфи, олені та майстер-класи з виготовлення іграшок, а за минулі роки їх також бачили на ковзанці та різдвяних ярмарках.

Цього року сім’я розвішуватиме різдвяні прикраси у своєму новому будинку, Форест Лодж, у маєтку Віндзор, що ознаменує початок нового життя 2026 року, пише Hello!.

І хоча саме Різдво Уельські проведуть у Сандрінгемі в Норфолку з рештою членів королівської родини, де король Чарльз та королева Камілла проведуть традиційні урочистості. Пізніше Кейт, Вільям та троє їхніх дітей вирушать на затишне сімейне свято до свого нового будинку.

Принц Вільям часто з теплотою говорив про те, наскільки цінними є ці моменти, проведені разом. «Для мене, загалом, завжди приємно зібратися всією сім’єю на Різдво, тому що більшу частину року ми досить розкидані по різних місцях і займаємось своїми справами. У нас дуже мало часу, щоб справді зібратися разом».