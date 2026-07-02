Особливий кулон на шиї принцеси Ізабелли: що він означає і чому дочка данських монархів його практично не знімає

Принцеса Ізабелла і король Фредерік X / © Getty Images

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Ті, хто уважно стежить за данською королівською сім'єю, і данською принцесою — старшою дочкою короля Фредеріка X та королеви Мері, помітили одну деталь у її стилі.

Починаючи від 2024 року юна принцеса жодного разу не знімала витончений золотий кулон із буквою «P». Вона носила його на важливих офіційних заходах, на сімейних фотосесіях, а нещодавно, минулого тижня, під час святкування закінчення середньої школи.

Принцеса Ізабелла і однокласниці / © Getty Images

Як розповів королівський експерт Тронд Норен Ісаксен, літера «P» означає не романтичні стосунки, а радше пакт про безумовну дружбу. Кулон насправді є даниною поваги до її кращої подруги, Пальми Гандверк. Зв'язок між ними абсолютний, настільки, що Пальма носить таку саму прикрасу, але з літерою «B», першою літерою імені «Белла», ласкавого прізвиська, що використовується її найближчим оточенням для звернення до принцеси, пише vanitatis.

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Цей виріб із 18-каратного золота, інкрустований крихітним діамантом вагою 0,13 карата. Ціна ініціалу на сайті фірми складає 21 500 данських крон (трохи менше 3000 євро), розкішне придбання, яке принцеса зробила своїм щоденним талісманом.

Принцеса Ізабелла і король Фредерік X / © Getty Images

Подруга Ізабелли – Пальма Гандверк – належить до найближчого кола данської королівської родини. Її батьки, Єппе та Біргітте Гандверк, протягом десятиліть були близькими друзями короля Фредеріка та королеви Мері.

Їхні узи настільки міцні, що батько Пальми є одним із хрещених батьків спадкового принца Крістіана, а її мати — хрещеною матір'ю принцеси Жозефіни. Виховані практично як сестри з народження через близькі стосунки батьків, Ізабелла і Пальма прагнули зберегти свій союз у таємниці за допомогою секретного ювелірного кодового знака, який після двох років таємності нарешті було розкрито.

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