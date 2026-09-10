Особисті листи і подарунок у 45 тисяч доларів: що відомо про "фаворитку Трампа" Наталі Гарп

Наталі Гарп / © Getty Images

Реклама

Наталі Гарп тривалий час залишалася маловідомою співробітницею Дональда Трампа, хоча майже постійно супроводжувала його на роботі, у поїздках і навіть під час гри у гольф. Тепер її ім’я дедалі частіше з’являється у світовій пресі, а саму помічницю неофіційно називають однією з найбільш відданих людей у найближчому оточенні американського президента.

Наталі Гарп / © Associated Press

Хто така Наталі Гарп

Наталі Гарп — 35-річна уродженка Каліфорнії. Вона закінчила християнський коледж Point Loma Nazarene University у Сан-Дієго, а згодом здобула ступінь MBA в університеті Liberty. Нині її офіційна посада — спеціальна та виконавча помічниця президента США. Її річна зарплата становить 150 тисяч доларів.

Реклама

Наталі Гарп / © Associated Press

Широку увагу Гарп привернула 2019 року, коли розповіла на телебаченні про боротьбу з раком кісток другої стадії. Вона заявила, що закон Right to Try, підписаний Трампом, нібито допоміг їй отримати експериментальне лікування і врятував життя.

Реклама

Після цього Трамп запросив її виступити на з’їзді Республіканської партії 2020 року. Водночас медичні експерти згодом поставили під сумнів зв’язок між ухваленим законом і лікуванням Гарп, адже, за даними преси, терапія могла бути доступна їй і раніше.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Getty Images

Деякий час Наталі працювала ведучою консервативного телеканалу One America News Network, а 2022 року приєдналася до команди Трампа.

Чому її називають «людиною-принтером»

У команді президента Гарп отримала прізвисько «людина-принтер». Під час передвиборчої кампанії вона ходила за Трампом із портативним принтером і акумулятором, роздруковуючи для нього статті, повідомлення та інші матеріали. Переважно це були публікації, у яких політика представляли у вигідному світлі.

Тепер її роль значно ширша. За даними Reuters, помічниця має доступ до акаунта Трампа у Truth Social, публікує повідомлення від його імені та допомагає готувати дописи. Вона також супроводжує президента під час офіційних і приватних поїздок та має майже постійний доступ до нього.

Реклама

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Особисті листи до Трампа

Особливу увагу журналістів привернули листи, які Гарп нібито писала своєму керівникові 2023 року. Про них розповіли журналісти The New York Times Меггі Габерман і Джонатан Свон у книзі Regime Change, створеній на основі понад тисячі інтерв’ю.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

У посланнях Наталі нібито запевняла Трампа у своїй відданості, називала його своїм захисником і писала, що він має для неї надзвичайно велике значення. В одному з листів вона перепрошувала за те, що могла засмутити або поставити його у незручне становище. За твердженням авторів книжки, записки Гарп залишала навіть в особистих приміщеннях політика.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Білий дім не підтвердив автентичність оприлюднених листів. Представники адміністрації натомість назвали Наталі відданою, працьовитою і талановитою співробітницею.

Чутки про роман і розлучення Трампів

Постійна присутність Гарп поруч із президентом, її емоційні листи та нечасті появи Меланії Трамп на публіці породили припущення про особливий характер стосунків між помічницею і політиком.

Реклама

Нову хвилю обговорень спричинили заяви автора книжок про Трампа Майкла Вулффа. Він стверджував, що Дональд і Меланія нібито майже не спілкуються, а перша леді уникає заходів, на яких присутня Гарп. Однак доказів цих тверджень представлено не було.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Так само не відповідають підтвердженим фактам повідомлення про нібито офіційне розлучення президентського подружжя через Наталі. Станом на вересень 2026 року Дональд або Меланія Трамп і Білий дім не оголошували про розрив чи початок шлюборозлучного процесу. Немає й достовірних свідчень роману політика з помічницею.

Радник Меланії Трамп Марк Бекман назвав публікації про Гарп таблоїдними плітками й наголосив, що журналісти нічого не знають про приватне життя першої леді. Саму Наталі він охарактеризував як талановиту, розумну та працьовиту помічницю.

Отримала від президента 45 тисяч доларів

Ім’я Гарп знову опинилося у заголовках після оприлюднення фінансових декларацій співробітників Білого дому. З’ясувалося, що 2025 року Трамп подарував їй 45 тисяч доларів готівкою на свята. Таку саму суму отримали ще дві його помічниці, а один зі співробітників — 20 тисяч.

Розмір подарунків викликав запитання в експертів з етики, оскільки державним службовцям заборонено отримувати додаткову винагороду за виконання посадових обов’язків. У Білому домі заявили, що гроші були особистими святковими подарунками, не пов’язаними з роботою, а тому не порушували законодавства.

Попри дедалі більшу увагу до її впливу та близькості до президента, сама Наталі Гарп публічно не коментує чутки. Вона й надалі залишається поруч із Трампом і виконує роль однієї з його найбільш довірених помічниць.

Наталі Гарп / © Getty Images

Новини партнерів

Новини партнерів