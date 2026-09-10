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Особисті листи і подарунок у 45 тисяч доларів: що відомо про "фаворитку Трампа" Наталі Гарп
35-річна помічниця президента США майже постійно перебуває поруч із ним, контролює потік інформації та опинилася в центрі гучних чуток про шлюб Трампів.
Наталі Гарп тривалий час залишалася маловідомою співробітницею Дональда Трампа, хоча майже постійно супроводжувала його на роботі, у поїздках і навіть під час гри у гольф. Тепер її ім’я дедалі частіше з’являється у світовій пресі, а саму помічницю неофіційно називають однією з найбільш відданих людей у найближчому оточенні американського президента.
Хто така Наталі Гарп
Наталі Гарп — 35-річна уродженка Каліфорнії. Вона закінчила християнський коледж Point Loma Nazarene University у Сан-Дієго, а згодом здобула ступінь MBA в університеті Liberty. Нині її офіційна посада — спеціальна та виконавча помічниця президента США. Її річна зарплата становить 150 тисяч доларів.
Широку увагу Гарп привернула 2019 року, коли розповіла на телебаченні про боротьбу з раком кісток другої стадії. Вона заявила, що закон Right to Try, підписаний Трампом, нібито допоміг їй отримати експериментальне лікування і врятував життя.
Після цього Трамп запросив її виступити на з’їзді Республіканської партії 2020 року. Водночас медичні експерти згодом поставили під сумнів зв’язок між ухваленим законом і лікуванням Гарп, адже, за даними преси, терапія могла бути доступна їй і раніше.
Деякий час Наталі працювала ведучою консервативного телеканалу One America News Network, а 2022 року приєдналася до команди Трампа.
Чому її називають «людиною-принтером»
У команді президента Гарп отримала прізвисько «людина-принтер». Під час передвиборчої кампанії вона ходила за Трампом із портативним принтером і акумулятором, роздруковуючи для нього статті, повідомлення та інші матеріали. Переважно це були публікації, у яких політика представляли у вигідному світлі.
Тепер її роль значно ширша. За даними Reuters, помічниця має доступ до акаунта Трампа у Truth Social, публікує повідомлення від його імені та допомагає готувати дописи. Вона також супроводжує президента під час офіційних і приватних поїздок та має майже постійний доступ до нього.
Особисті листи до Трампа
Особливу увагу журналістів привернули листи, які Гарп нібито писала своєму керівникові 2023 року. Про них розповіли журналісти The New York Times Меггі Габерман і Джонатан Свон у книзі Regime Change, створеній на основі понад тисячі інтерв’ю.
У посланнях Наталі нібито запевняла Трампа у своїй відданості, називала його своїм захисником і писала, що він має для неї надзвичайно велике значення. В одному з листів вона перепрошувала за те, що могла засмутити або поставити його у незручне становище. За твердженням авторів книжки, записки Гарп залишала навіть в особистих приміщеннях політика.
Білий дім не підтвердив автентичність оприлюднених листів. Представники адміністрації натомість назвали Наталі відданою, працьовитою і талановитою співробітницею.
Чутки про роман і розлучення Трампів
Постійна присутність Гарп поруч із президентом, її емоційні листи та нечасті появи Меланії Трамп на публіці породили припущення про особливий характер стосунків між помічницею і політиком.
Нову хвилю обговорень спричинили заяви автора книжок про Трампа Майкла Вулффа. Він стверджував, що Дональд і Меланія нібито майже не спілкуються, а перша леді уникає заходів, на яких присутня Гарп. Однак доказів цих тверджень представлено не було.
Так само не відповідають підтвердженим фактам повідомлення про нібито офіційне розлучення президентського подружжя через Наталі. Станом на вересень 2026 року Дональд або Меланія Трамп і Білий дім не оголошували про розрив чи початок шлюборозлучного процесу. Немає й достовірних свідчень роману політика з помічницею.
Радник Меланії Трамп Марк Бекман назвав публікації про Гарп таблоїдними плітками й наголосив, що журналісти нічого не знають про приватне життя першої леді. Саму Наталі він охарактеризував як талановиту, розумну та працьовиту помічницю.
Отримала від президента 45 тисяч доларів
Ім’я Гарп знову опинилося у заголовках після оприлюднення фінансових декларацій співробітників Білого дому. З’ясувалося, що 2025 року Трамп подарував їй 45 тисяч доларів готівкою на свята. Таку саму суму отримали ще дві його помічниці, а один зі співробітників — 20 тисяч.
Розмір подарунків викликав запитання в експертів з етики, оскільки державним службовцям заборонено отримувати додаткову винагороду за виконання посадових обов’язків. У Білому домі заявили, що гроші були особистими святковими подарунками, не пов’язаними з роботою, а тому не порушували законодавства.
Попри дедалі більшу увагу до її впливу та близькості до президента, сама Наталі Гарп публічно не коментує чутки. Вона й надалі залишається поруч із Трампом і виконує роль однієї з його найбільш довірених помічниць.