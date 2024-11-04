Останні дні королеви: стало відомо, чим займалася Єлизавета II перед смертю

Королева Єлизавета II була віддана своїй роботі та обов'язку, за два дні до своєї смерті вона все ще виконувала свої королівські справи.

Королівський автор Роберт Гардман у своїй книжці "Чарльз III: Новий король. Новий двір. Внутрішня історія" пише, що королева залишалася відданою своєму служінню до кінця, виконавши свій останній королівський обов'язок лише за два дні до своєї смерті.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

6 вересня 2022 року королева Єлизавета II зустрілася з Борисом Джонсоном, коли він залиши посаду прем'єр-міністра Великої Британії, і вітала Ліз Трасс як нову прем'єр-міністерку у замку Балморал, у Шотландії.

Спочатку передбачалося, що ці зустрічі відбудуться в Лондоні, але погіршення здоров'я королеви призвело до того, що натомість їм довелося приїхати до Балморалу.

Роберт Гардман стверджує, що це було організовано її особистим секретарем сером Едвардом Янгом разом із палацовими лікарями та секретарем кабінету міністрів Саймоном Кейсом.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Борис Джонсон, який написав у своїй книжці "Звільнений" про останню зустріч з монархинею, заявив, що знав про те, що Єлизавета II хвора та її дні пораховані.

"Враховуючи, наскільки вона, очевидно, була хворою, як дивно, що вона була такою розумною та зосередженою", — сказав Джонсон.

А ось що Різ Трасс розповідала про їхню першу зустріч: "Вона встала, щоб привітати мене. Вона явно фізично не дуже добре себе почувала, але ми розмовляли близько 20 хвилин".

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Після цих зустрічей Єлизавета II того ж дня спостерігала за тріумфом свого коня на прізвисько Лав-Афферс на іподромі Гудвуд у Західному Сассексі. Увечері монархиня залишалася бадьорою і в піднесеному настрої після насиченого дня.

Наступного ранку здоров'я королеви погіршилося. Вона залишалася в ліжку весь день, але все ж таки мала намір взяти участь у вечірньому засіданні Таємної ради відеозв'язком. Однак незадовго до початку зустрічі королеві довелося покинути її. Так рекомендували її лікарі.

Померла королева Єлизавета II за день, 8 вересня 2022 року, о 15:10 за лондонським часом.

Нещодавно, у другу річницю її смерті ми розповідали 12 несподіваних фактів про Єлизавету II.

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