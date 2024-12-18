Останні слова королеви: Сара Йоркська поділилася, що сказала їй Єлизавета II перед смертю

Сара Фергюсон розповіла, які останні слова сказала їй покійна королева Єлизавета II перед смертю у вересні 2022 року.

В інтерв'ю британській газеті The Times Сара Йоркська, колишня дружина принца Йоркського Ендрю, який знову потрапив у скандал, розповіла, які слова сказала їй свекруха королева Єлизавета ІІ незадовго до смерті.

"Сара, пам'ятай, що ти достатньо хороша", — сказала Єлизавета своїй колишній невістці Сарі.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Герцогиня Йоркська, яка була одружена з принцом Ендрю (улюбленим сином королеви) від 1986-го до 1996 року, додала, що, незважаючи на їхній давній зв'язок, вона все ще нервувала перед зустріччю з королевою Єлизаветою.

"Вона була королевою Англії", — прокоментувала цей момент Сара, пише People.

Нагадаємо, в цьому самому інтерв'ю Сара розповіла про свої стосунки з королем Чарльзом і про те, як монарх називає її в приватних ситуаціях.

"Я знаю короля все своє життя, і я його просто обожнюю", — заявила вона.

Сара Йоркська та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одного разу королева Єлизавета II вигнала Сару Йоркську з Балморалу зі скандалом.

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