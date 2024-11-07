Останні слова королеви: що написала Єлизавета II у своєму щоденнику за кілька днів до смерті

Через щільний графік у Єлизавети II не було часу докладно описувати свої дні, а одного разу вона розповіла редактору Кеннету Роузу: "У мене немає часу записувати розмови, тільки події".

У новій біографії короля Чарльза, написаної Робертом Гардманом, автор розповів, що Її покійна Величність продовжувала вести щоденник аж до своїх останніх днів, які вона провела у своєму шотландському маєтку Балморал.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Її останній запис був таким самим практичним, як і завжди. Вона описувала ще один звичайний робочий день, що починається звичайним чином — "Едвард прийшов до мене", — її особистий секретар, сер Едвард Янг займався останніми приготуваннями для приведення до присяги нових міністрів адміністрації Трас. За день до своєї смерті, 8 вересня 2022 року, Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра, перш ніж призначити його наступницею Ліз Трасс, пише Hello!

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

У минулому королівські щоденники ставали надбанням громадськості, включаючи щоденник покійної королеви Вікторії, прапрабабусі королеві Єлизавети ІІ. Раніше ми докладно розповідали історію кохання королеви Вікторії та її чоловіка принца Альберта.

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