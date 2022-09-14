Останній раз у Парламенті: труну Єлизавети II з почестями перенесли з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу

Сьогодні королівскі гвардійці та члени сімʼї королеви перенесли труну з її тілом з Букінгемського палацу до будівлі Парламенту.
Велична архітектура Вестмінстер-холу була обрана королевою, яка в деталях продумала церемонію свого похорону, чудово підходить для останнього прощання підданих зі своєю королевою.
Щороку Єлизавета II відкривала чергову сесію парламенту вітальною промовою з моменту свого вступу на престол 1952 року. Винятків було лише три: у 1959 та 1963 роках, коли Єлизавета друга була вагітна принцом Ендрю та принцом Едвардом, а також цього року, коли королева вже не змогла прийти до Парламенту.
І ось сьогодні, труна з тілом королеви прибула до Вестмінстер-холу, де вона перебуватиме чотири дні до самого похорону.
З Букінгемського палацу траурну процесію супроводжували королівські гвардійці та члени королівської родини.
Король Чарльз очолював процесію, до нього також приєдналися пішки принц Гаррі, принц Вільям та королівська принцеса Анна.
Інші члени королівської родини, такі як королева-консорт Камілла, принцеса Кейт та герцогиня Сассекська приїхали до будівлі Парламенту на автомобілях.
Усі діючі члени королівської сім'ї, які мають військові звання, включно з принцесою Анною, були у мундирах та з орденами. І всі йшли в ногу із гвардійцями.
На кришці труни стояла імператорська державна корона, виготовлена для коронації короля Георга VI в 1937 році, яку Єлизавети II одягала в особливо урочистих випадках.
По обидва боки дороги вишикувалися охочі попрощатися з королевою.
Читайте також:
- Містична двійка: смерть Єлизавети II та інші події у королівській родині, пов'язані з цією цифрою
- Остання справа королеви: стало відомо, що зробила Єлизавета II перед смертю, перш ніж мирно піти.
- Троянди, орхідея, нарцис, клематис та рододендрон: квіти, названі на честь королеви Єлизавети II