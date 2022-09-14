Останній раз у Парламенті: труну Єлизавети II з почестями перенесли з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу

Сьогодні королівскі гвардійці та члени сімʼї королеви перенесли труну з її тілом з Букінгемського палацу до будівлі Парламенту.

Велична архітектура Вестмінстер-холу була обрана королевою, яка в деталях продумала церемонію свого похорону, чудово підходить для останнього прощання підданих зі своєю королевою.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Щороку Єлизавета II відкривала чергову сесію парламенту вітальною промовою з моменту свого вступу на престол 1952 року. Винятків було лише три: у 1959 та 1963 роках, коли Єлизавета друга була вагітна принцом Ендрю та принцом Едвардом, а також цього року, коли королева вже не змогла прийти до Парламенту.

Фото: Associated Press

І ось сьогодні, труна з тілом королеви прибула до Вестмінстер-холу, де вона перебуватиме чотири дні до самого похорону.

Фото: Associated Press

З Букінгемського палацу траурну процесію супроводжували королівські гвардійці та члени королівської родини.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Король Чарльз очолював процесію, до нього також приєдналися пішки принц Гаррі, принц Вільям та королівська принцеса Анна.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Інші члени королівської родини, такі як королева-консорт Камілла, принцеса Кейт та герцогиня Сассекська приїхали до будівлі Парламенту на автомобілях.

Фото: Associated Press

Усі діючі члени королівської сім'ї, які мають військові звання, включно з принцесою Анною, були у мундирах та з орденами. І всі йшли в ногу із гвардійцями.

Фото: Associated Press

На кришці труни стояла імператорська державна корона, виготовлена для коронації короля Георга VI в 1937 році, яку Єлизавети II одягала в особливо урочистих випадках.

Фото: Associated Press

По обидва боки дороги вишикувалися охочі попрощатися з королевою.

Фото: Associated Press

Читайте також: