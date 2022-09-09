Останній шлях королеви: де, коли і як відбуватиметься похорон Єлизавети II

Королівський похорон завжди був подією величною. Та похорон улюбленої королеви, яка правила Британією найдовше, найімовірніше, перевершить своєю масштабністю всі попередні церемонії.

Державний похорон королеви відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня. Про те, як саме все відбуватиметься, написав The Sun.co.uk.

Коли відбудеться королівський похорон

Очікується, що всі подробиці будуть розкриті пізніше після того, як король Чарльз зустрінеться із графом Маршалом, герцогом Норфолком, щоб обговорити останні деталі ретельно зрежисованого прощання.

Дата похорону ще не підтверджена, хоча його можна очікувати приблизно через десять днів — у понеділок, коли закінчиться десятиденна жалоба, оголошена королем Чарльзом.

Хто нестиме труну і хто піде у траурній процесії

Британські принц Філіп, принц Вільям, граф Спенсер, принц Гаррі та принц Чарльз йдуть біля Вестмінстерського абатства під час похорону Діани, принцеси Уельської. / Фото: Associated Press

Багато хто очікує, що труну королеви не везтимуть у кареті, запряженій кіньми, а нестимуть на лафеті вулицями Лондона службовці військово-морських сил Великої Британії, як це було на похороні її батька, короля Георга VI, чию труну несли матроси Королівського флоту після його смерті 1952 року.

Старші члени королівської родини підуть за труною у скорботному мовчанні, як це було на похороні Діани та герцога Единбурзького.

Військові вишикуються вулицями і також приєднаються до ходу.

Глави держав, прем'єр-міністри та президенти, європейські члени королівських родин і ключові постаті суспільного життя будуть запрошені до Вестмінстерського абатства.

Очікується, що в церемонії візьмуть участь до 2000 високопосадовців, а десятки мільйонів телеглядачів з усього світу дивитимуться богослужіння по телебаченню.

Хто буде гарантувати безпеку

Тисячі людей вишикуються вздовж церемоніального маршруту, щоб засвідчити свою повагу перед похороном. Колишній голова відділу боротьби з тероризмом Нік Олдворт сказав, що поліція та служби безпеки очікують величезних натовпів скорботних людей.

Олдворт сказав: "Це, ймовірно, буде найбільша операція із гарантування безпеки, яка будь-коли була проведена у Великій Британії".

Поліцейські з вогнепальною зброєю та снайпери на дахах чергуватимуть, поки кортеж рухатиметься, через побоювання потенційних терактів, націлених на великі натовпи. Поліція та служби безпеки контролюватимуть плани з центральної оперативної кімнати у Ламбеті в Південному Лондоні.

Операцію очолить старший офіцер поліції, відомий як золотий командир. Труна буде перевезена до каплиці Святого Георгія.

Де буде похована королева

Меморіальна каплиця Георга VI у Віндзорі, де похований король Георг VI, який помер 1952 року, та королева-мати Єлизавета. / Фото: Getty Images

Пізніше тієї ж ночі високопосадові члени королівської родини зберуться на приватну службу поховання — королева буде похована в меморіальній каплиці короля Георга VI. Вона буде поміщена поряд з її матір'ю та батьком і прахом її сестри, принцеси Маргарет, яка померла 2002 року.

Як ще одна зворушлива данина, труна її улюбленого покійного чоловіка, принца Філіпа, буде переміщена з Королівського сховища до неї в каплицю короля Георга VI у Віндзорі.

Хто займатиметься організацією та проведенням похорону

Похорон королеви Єлизавети II планувався протягом десятиліть і буде проведений з військовою точністю до хвилини.

Численну групу королівських придворних і старших радників було викликано до Букінгемського палацу і Кларенс-хаусу після її смерті, щоб привести цей план у дію.

Граф Маршал, герцог Норфолк Едвард Фіцалан-Говард (на фото зліва) / Фото: Getty Images

Граф Маршал візьме на себе підготовку до похорону, а згодом і до коронації короля Чарльза III. Нинішній граф Маршал — 18-й герцог Норфолк Едвард Фіцалан-Говард, який успадкував цю посаду після смерті батька 2002 року.

Сер Едвард Янг / Фото: Getty Images

Особистий секретар королеви, сер Едвард Янг, який пропрацював на монархиню понад 18 років, також відіграватиме ключову роль найближчими днями. Він консультуватиме короля Чарльза з державних і конституційних питань, а також тісно співпрацюватиме з урядом напередодні похорону, щоб забезпечити безперебійне функціонування монархії.

Головний особистий секретар короля Чарльза, сер Клайв Олдертон, буде тісно співпрацювати з сером Едвардом, щоб підготувати Чарльза до життя як монарха.

Анджела Келлі, старша костюмерка й особиста радниця королеви, ймовірно, відповідатиме за вибір похоронної сукні чи мантії монархині. Вона наглядає за бригадами швачок, яких також можуть попросити допомогти у підготовці жалобного одягу та похоронного вбрання для королівської родини.

Хто зламає білий посох над могилою королеви

Лорд Чемберлен, барон Паркер Мінсмерський / Фото: Getty Images

Лорд Чемберлен, барон Паркер Мінсмерський, також відіграє надзвичайно символічну та маловідому роль під час похорону. Колишній голова розвідки МІ5 є найвищим чиновником королівського двору. В урочистих випадках лорд-камергер носить із собою білий посох і золотий ключ — символи його посади. Традиція диктує, що тепер лорд-камергер повинен зламати свій білий посох над могилою королеви — символічний жест, що знаменує смерть монарха, якому він служить.

Кому влаштовували державний похорон, а кому — королівський

Похорон Вінстона Черчилля / Фото: Associated Press

Останній повноцінний державний похорон у Великій Британії відбувся 1965 року для прем'єр-міністра воєнного часу, сера Вінстона Черчилля. Урочистий королівський похорон, аналогічні державному, проводиться для членів королівської родини, які мають високі військові звання, для дружини монарха і спадкоємця престолу. Герцогові Единбурзькому влаштували урочистий королівський похорон у квітні минулого року, як і для королеви-матері 2002 року.

Похорон принцеси Діани / Фото: Associated Press

Діана, принцеса Уельська, також була удостоєна церемоніального королівського похорону 1997 року, незважаючи на те, що більше не була Її Королівською Високістю.

Похорон Маргарет Тетчер / Фото: Associated Press

Похорон баронеси Тетчер у квітні 2013 року був урочистим похороном з усіма військовими почестями, її труна була доставлена процесією до собору Святого Павла на лафеті, запряженому шістьма вороними кіньми. Повідомляється, що колишньому прем'єр-міністрові Бенджамінові Дізраелі запропонували державний похорон, але він відмовився від нього у своєму заповіті.

Герцогові Віндзорському, який зрікся престолу як Едуард VIII, 1972 року влаштували приватний королівський похорон, хоча герольдмейстер Підв'язки промовив під час служби слова, зазвичай призначені для державного похорону. Він був єдиним монархом, який не мав королівського державного похорону від 1727 року, коли Георг I помер і був похований за кордоном.

Остання вахта військового чування розпочнеться о 6-й годині ранку в день похорону королеви, оскільки нація готується до найтрепетнішого прощання за всю новітню історію. Очікується, що прем'єр-міністерка Ліз Трасс оголосить вихідний день, щоб країна могла об'єднатися в жалобі.

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