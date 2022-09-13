Останній шлях королеви: діти монархині попрощалися з Єлизаветою II у Шотландії

Учора члени королівської родини зібралися у Шотландії, в соборі Святого Джайлса на службі на честь королеви Єлизавети II.
У супроводі одинокого волинника з Балморала, який виконує голосіння, Її Величність винесли з палацу Голірудгаус, де вона відпочивала після шестигодинної подорожі вчора з рідного замку в Абердінширі.
Труна королеви була задрапірована Королівським штандартом у Шотландії і прикрашена вінком із квітів, що складався з білих кущових троянд, білих фрезій, білих ґудзикових хризантем, висушеного білого вересу з Балморала, кущового ерінгіуму, листя, розмарину.
Коли зазвучав національний гімн, труну обережно опустили в катафалк під наглядом помітно схвильованого короля Чарльза та його братів Ендрю та Едварда та сестри Анни, королівської принцеси.
Волинки грали національний гімн із Голірудського палацу, коли кортеж із труною королеви розпочав прогулянку Королівською мілею. Катафалк з Її Величністю супроводжувала рота королівських лучників, королівських шотландських охоронців. Попереду параду їхала кінна поліція у парадному одязі.
Король Чарльз урочисто йшов у ногу зі своїми братами та сестрою за дорогою матір'ю. Люди, які вийшли на вулиці Шотландії проводити королеву в останню путь, то стояли, мовчки схиливши голови, коли повз проїжджав катафалк, то аплодували монархині.
Службу в соборі Святого Джайлса відвідала також королева-консорт Камілла, вона була у чорній сукні-пальті та капелюсі з пір'ям. А також інша невістка королеви – графиня Софі Весекська, вона була в чорному вбранні та лаконічному капелюшку-таблетці.
Старші діти королеви – Чарльз та Анна, а також молодший принц Едвард – були у військовій формі, а середній син Ендрю, який більше не виконує королівських обов'язків через сексуальний скандал, у якому він був замішаний, був одягнений у цивільне.
Також на церемонії були присутніми перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен і прем'єр-міністетка Великої Британії Ліз Трасс.
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