Останній шлях королеви: діти монархині попрощалися з Єлизаветою II у Шотландії

Учора члени королівської родини зібралися у Шотландії, в соборі Святого Джайлса на службі на честь королеви Єлизавети II.

У супроводі одинокого волинника з Балморала, який виконує голосіння, Її Величність винесли з палацу Голірудгаус, де вона відпочивала після шестигодинної подорожі вчора з рідного замку в Абердінширі.

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

Труна королеви була задрапірована Королівським штандартом у Шотландії і прикрашена вінком із квітів, що складався з білих кущових троянд, білих фрезій, білих ґудзикових хризантем, висушеного білого вересу з Балморала, кущового ерінгіуму, листя, розмарину.

Коли зазвучав національний гімн, труну обережно опустили в катафалк під наглядом помітно схвильованого короля Чарльза та його братів Ендрю та Едварда та сестри Анни, королівської принцеси.

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

Волинки грали національний гімн із Голірудського палацу, коли кортеж із труною королеви розпочав прогулянку Королівською мілею. Катафалк з Її Величністю супроводжувала рота королівських лучників, королівських шотландських охоронців. Попереду параду їхала кінна поліція у парадному одязі.

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

Король Чарльз урочисто йшов у ногу зі своїми братами та сестрою за дорогою матір'ю. Люди, які вийшли на вулиці Шотландії проводити королеву в останню путь, то стояли, мовчки схиливши голови, коли повз проїжджав катафалк, то аплодували монархині.

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

Службу в соборі Святого Джайлса відвідала також королева-консорт Камілла, вона була у чорній сукні-пальті та капелюсі з пір'ям. А також інша невістка королеви – графиня Софі Весекська, вона була в чорному вбранні та лаконічному капелюшку-таблетці.

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

Старші діти королеви – Чарльз та Анна, а також молодший принц Едвард – були у військовій формі, а середній син Ендрю, який більше не виконує королівських обов'язків через сексуальний скандал, у якому він був замішаний, був одягнений у цивільне.

Прощання з королевою Єлизаветою II у соборі Святого Джайлса, у Шотландії / Фото: Associated Press

Принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард / Фото: Getty Images

Також на церемонії були присутніми перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен і прем'єр-міністетка Великої Британії Ліз Трасс.

Ліз Трас / Фото: Associated Press

Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

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