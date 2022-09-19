Останній путь королеви: як Британія прощається з Єлизаветою II

Весь світ сьогодні прикутий до телевізійної трансляції похорону королеви Єлизавети II. Монархині, що правила найдовше у Великій Британії, яка померла 8 вересня, а сьогодні буде похована в меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі.
Сьогодні вранці двері Вестмінстер-голу, де весь минулий тиждень перебувала труна з тілом королеви Єлизавети II і публіка могла прийти та попрощатися з монархинею, зачинили. І почалася підготовка до переміщення тіла до Вестмінстерського абатства.
Поки члени сім'ї збиралися і готувалися кожен виконувати свою роль, гості, світові лідери, члени сім'ї королеви, які не брали участь у процесії та члени різних королівських будинків зібралися у Вестмінстерському абатстві, де в обід розпочалася служба за королевою Єлизаветою II.
О 12:45 Її Величність на лафеті привезли до абатства, куди вже приїхали король Чарльз III, королева-консорт Камілла, принци Вільям та Гаррі, принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард, члени королівського двору та інші учасники процесії. Далі процесія пройшла до входу в абатство.
Вже на вході до присутніх приєдналися королева-консорт Камілла, принцеса Уельська, Кетрін зі старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, Меган, герцогиня Сассекська. Камілла і Кейт з дітьми приїхали в одному автомобілі, а ось Меган прибула окремо, оскільки не є членом сім'ї, що працює на корону.
Члени сім'ї йшли за труною абатством під супровід військового оркестру. І о 13:00 розпочалася урочиста служба, яку, як відомо, відвідало понад 2 тисячі осіб.
На службі були присутні батьки принцеси Уельської, Керол і Майкл Міддлтони, президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит, президент США Джо Байден з дружиною Джилл, екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон з дружиною Керрі, прем'єр-міністерка Ліз Трасс з чоловіком, королева Іспанії Філіп VI і Летиція, король і королева Бельгії Філіп і Матильда, королева Йорданії Ранія і король Абдалла II, княгиня Монако Шарлін і князь Альбер II, королева Сильвія і король Швеції Карл Густав і багато інших.
Служба у Ветсмінстерському абатстві закінчилася двома хвилинами мовчання. Після цього труну винесли, знову помістили на лафет і розпочалася процесія до Веллінгтонської арки. За труною знову пройшлися король Чарльз III, принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард, принци Вільям та Гаррі, Пітер Філліпс.
Завершиться процесія біля Веллінгтонської арки, після чого о 15:00 звідти труну на катафалку повезуть до Віндзора. Члени родини вирушать слідом машинами. І о 18:00 в каплиці Святого Георгія розпочнеться служба для сім'ї та співробітників палацу та королеви Єлизавети II, яку проведе архієпископ Кентерберійський.
Перед останнім гімном корону, скіпетр та державу - символи влади - перенесуть із труни на вівтар. Наприкінці церемонії труна опуститься до Королівського склепу, як це було з принцом Філіпом, чоловіком королеви.
Сама церемонія поховання відбудеться о 21:30 і на ній будуть присутні лише члени сім'ї. Після церемонії труна з тілом Єлизавети II буде переміщена в сімейну каплицю короля Георга VI, де лежать батько Єлизавети II — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет. Туди ж перемістять і труну принца Філіпа.
Читайте також:
- У капелюсі з широкими полями і перлами: Кейт, принцеса Уельська, на прощанні з королевою Єлизаветою II
- Британці проводжають королеву її улюбленим коктейлем: Дюбонне розпродано у всіх супермаркетах
- Кінець епохи: історія життя та правління королеви Єлизавети II
- Знову скандал навколо Гаррі: палац прокоментував, як онук Єлизавети II дізнався про смерть бабусі