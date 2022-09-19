Останній путь королеви: як Британія прощається з Єлизаветою II

Весь світ сьогодні прикутий до телевізійної трансляції похорону королеви Єлизавети II. Монархині, що правила найдовше у Великій Британії, яка померла 8 вересня, а сьогодні буде похована в меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі.

Сьогодні вранці двері Вестмінстер-голу, де весь минулий тиждень перебувала труна з тілом королеви Єлизавети II і публіка могла прийти та попрощатися з монархинею, зачинили. І почалася підготовка до переміщення тіла до Вестмінстерського абатства.

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Поки члени сім'ї збиралися і готувалися кожен виконувати свою роль, гості, світові лідери, члени сім'ї королеви, які не брали участь у процесії та члени різних королівських будинків зібралися у Вестмінстерському абатстві, де в обід розпочалася служба за королевою Єлизаветою II.

О 12:45 Її Величність на лафеті привезли до абатства, куди вже приїхали король Чарльз III, королева-консорт Камілла, принци Вільям та Гаррі, принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард, члени королівського двору та інші учасники процесії. Далі процесія пройшла до входу в абатство.

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Вже на вході до присутніх приєдналися королева-консорт Камілла, принцеса Уельська, Кетрін зі старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, Меган, герцогиня Сассекська. Камілла і Кейт з дітьми приїхали в одному автомобілі, а ось Меган прибула окремо, оскільки не є членом сім'ї, що працює на корону.

Принц Ендрю та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Майк та Зара Тіндалли, сестри Беатріс та Євгенія з чоловіками / Фото: Associated Press

Меган, герцогиня Сасекська та принцеса Уельська з дітьми / Фото: Getty Images

Члени сім'ї йшли за труною абатством під супровід військового оркестру. І о 13:00 розпочалася урочиста служба, яку, як відомо, відвідало понад 2 тисячі осіб.

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські з дітьми, графиня Софі та принц Едвард / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

На службі були присутні батьки принцеси Уельської, Керол і Майкл Міддлтони, президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит, президент США Джо Байден з дружиною Джилл, екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон з дружиною Керрі, прем'єр-міністерка Ліз Трасс з чоловіком, королева Іспанії Філіп VI і Летиція, король і королева Бельгії Філіп і Матильда, королева Йорданії Ранія і король Абдалла II, княгиня Монако Шарлін і князь Альбер II, королева Сильвія і король Швеції Карл Густав і багато інших.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II та королівська родина Нідерландів / Фото: Getty Images

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Служба у Ветсмінстерському абатстві закінчилася двома хвилинами мовчання. Після цього труну винесли, знову помістили на лафет і розпочалася процесія до Веллінгтонської арки. За труною знову пройшлися король Чарльз III, принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард, принци Вільям та Гаррі, Пітер Філліпс.

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Завершиться процесія біля Веллінгтонської арки, після чого о 15:00 звідти труну на катафалку повезуть до Віндзора. Члени родини вирушать слідом машинами. І о 18:00 в каплиці Святого Георгія розпочнеться служба для сім'ї та співробітників палацу та королеви Єлизавети II, яку проведе архієпископ Кентерберійський.

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Перед останнім гімном корону, скіпетр та державу - символи влади - перенесуть із труни на вівтар. Наприкінці церемонії труна опуститься до Королівського склепу, як це було з принцом Філіпом, чоловіком королеви.

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Сама церемонія поховання відбудеться о 21:30 і на ній будуть присутні лише члени сім'ї. Після церемонії труна з тілом Єлизавети II буде переміщена в сімейну каплицю короля Георга VI, де лежать батько Єлизавети II — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет. Туди ж перемістять і труну принца Філіпа.

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