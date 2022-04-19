Останній сімейний вихід: королева Єлизавета II запросила Гаррі та Меган з'явитися всім разом на балконі Букінгемського палацу

Нещодавно принц Гаррі та Меган таємно відвідали Віндзор, де зустрілися з королевою Єлизаветою II та принцом Чарльзом.

Подробиці цієї зустрічі у пресі не розголошувалися. Відомо стало лише те, що подружжя Сассекських пообіцяло королеві, що вона неодмінно побачить своїх правнуків – Лілібет та Арчі – за особистої зустрічі вже дуже скоро.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Видання Daily Mail пише, що Гаррі та Меган запросили приїхати до Великої Британії на святкування платинового ювілею королеви та також запросили з'явитися на балконі Букінгемського палацу. Якщо пара вирішить приїхати, то з'явиться на багатьох сімейних заходах, включаючи традиційний вихід на балкон і службу подяки в соборі Святого Павла.

Однак, враховуючи, що вони більше не є високопоставленими членами королівської сім'ї, вони не можуть брати участь у Trooping the Color або відігравати центральну роль у будь-яких заходах, що відбуваються протягом чотириденних вихідних у дні державних свят, що відбудуться від 2 по 5 червня. Востаннє на цьому балконі Гаррі та Меган з'явилися 2019 року.

Королева Єлизавета II із сім'єю, 2019 рік / Associated Press

Принц Гаррі порушив мовчання після того, як побачився з бабусею королевою Єлизаветою II. Він розповів, що було чудово побачити свою майже 96-річну бабусю під час їхньої короткої зупинки у Віндзорському замку. Там же Гаррі побачився з батьком Чарльзом.

У палаці вважають, що присутність Гаррі та Меган на ювілейному параді матиме велике значення для Її Величності. І, найімовірніше, це буде остання велика сімейна зустріч на балконі Букінгемського палацу. І хоча Єлизавета II продовжить своє правління і надалі, вже практично офіційно заявлено, що вона не відвідуватиме публічні заходи, як раніше.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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