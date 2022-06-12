Останній вихід на балкон: стало відомо, хто переконав королеву Єлизавету ІІ вийти до підданих

Фінальна поява королеви Єлизавети II на балконі Букінгемського палацу на честь святкування свого ювілею правління стала можливою завдяки синові Її Величності – принцу Чарльзу.
Ми вже розповідали, що цей вихід королеви Єлизавети II на балкон палацу може стати останнім за довгу 70-річну історію царювання королеви.
Монархиня з'явилася в оточенні своєї сім'ї на балконі Букінгемського палацу в перші святкові вихідні і не планувала більше виходити туди, оскільки почувалася в ті дні не найкращим чином і, до того ж, продовжує мати труднощі з мобільністю.
Але її вихід став можливим завдяки старшому синові принцу Чарльзу. Саме він, побачивши натовп людей, який прийшов привітати свою королеву, зателефонував Єлизаветі II і переконав її особисто бути присутньою на балконі. Як пише Mirror, ця її поява на балконі стала найяскравішою подією вікенду, присвяченого платиновому ювілею монархині.
Одягнена в яскраве зелене вбрання та капелюх, а також з особливою брошкою на грудях, Її Величність ледь стримувала сльози, але стійко трималася. Ймовірно, розуміючи, що її вихід може бути останнім виходом на балкон Букінгемського палацу.
Кажуть, що 96-річна королева почувалася не дуже добре, і лише завдяки телефонному дзвінку принца Уельського вона опинилася на цьому балконі у цей воістину історичний момент.
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