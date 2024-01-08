Останній вихід у ролі королеви: Маргрете II у яскравій сукні з'явилася у палаці

Монархиня отримала список одержувачів медалей та орденів перед публічною аудієнцією в замку Крістіансборг у Копенгагені, яку проведе перш ніж 14 січня у Данії відбудеться зміна престолу. Це останній офіційний захід королеви Маргрете II.

Цього робочого дня Її Величність не змінила собі і з'явилася на роботі у фіолетовій сукні прямого силуету з поясом, що підкреслює талію, зверху накинула хустку і пришпилила брошку на груди. Її волосся було заколоте шпилькою, а у вухах були великі сережки.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II — монархиня, що править найдовше в Європі, заявила 31 грудня 2023 року, що вона зречеться престолу 14 січня 2024 року і передасть трон своєму синові, спадкоємцеві принцу Фредеріку. Пізніше в Мережі з'явилися версії тих причин, через які королева, яка говорила, що не планує зрікатися трону, раптом зробила це.

Нагадаємо, раніше ми згадували історію життя та правління королеви Маргрете II за 52 роки її царювання. Тепер у Данії настане епоха королів.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

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