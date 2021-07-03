Останній візит як канцлерки: Ангела Меркель зустрілася з королевою Єлизаветою II

Це був 22-й візит Меркель до Британії відтоді, як вона стала канцлеркою, і один із серії її прощальних офіційних візитів.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прилетіла з робочим візитом до Великої Британії. Спочатку вона зустрілася з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном у його заміській резиденції, а потім вирушила на аудієнцію з королевою Єлизаветою II.

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Зустріч з монархом відбулася в Дубовій кімнаті Віндзорського замку. Це був останній візит Ангели до Великої Британії як канцлерки, адже скоро термін її повноважень добігає кінця.

Королева вибрала для зустрічі блакитну сукню з зеленими квітами і довгими рукавами. Цікавою деталлю фасону її сукні стала рюша на подолі. Доповнили образ королеви чорні лаковані туфлі, улюблене укладання і макіяж з яскравою помадою.

З прикрас Її Величність вибрала перловий набір, в якому останнім часом часто постійно з'являється, годинник і брошку з діамантами і смарагдом.

Королева Єлизавета II і Ангела Меркель / Associated Press

На канцлерці був діловий жакет блакитного кольору без коміра і з прорізними рукавами, класичні чорні прямі штани і чорні туфлі на низькому ходу. Шию вона прикрасила намистом. Акуратне укладання і макіяж із чорними стрілками завершили діловий аутфіт Ангели.

Королева Єлизавета II і Ангела Меркель / Associated Press

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Жакети Ангели Меркель (20 фото)

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