578
2 хв

Останній вихід королеви на балкон: хто переконав Єлизавету II з'явитися перед натовпом у червні 2022-го

За 70 років правління королеви Єлизавети II було безліч знакових моментів, але деякі з них запам'ятовуються більше за інших, і її остання поява на балконі Букінгемського палацу — один із таких.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Це були вихідні, присвячені її Платиновому ювілею, лише кілька місяців до смерті монархині.

Королева була явно зворушена, дивлячись на радісний натовп, і, мабуть, ми б ніколи не стали свідками цього моменту, якби не її син Чарльз.

Чарльз і королева Єлизавета II / © Associated Press

У своїй нещодавній біографії «Єлизавета II» автор Роберт Гардман припускає, що королева Єлизавета із задоволенням дивилася б «Платинову ходу» по телевізору, але Чарльз вважав, що її плани слід змінити, пише журнал People.

Гардман зазначає, що особистий секретар королеви сер Едвард Янг «поспішив до Віндзора, щоб особисто наполягти на цьому». Її Величність переконали здійснити поїздку до Лондона, і незабаром «на флагштоку над Букінгемським палацом раптово з’явився Королівський штандарт».

Камілла, Чарльз, королева Єлизавета II і сім’я Уельських на балконі Букінгемського палацу, 5 червня 2022 року / © Associated Press

Кажуть, що монархиня «прибула через задні ворота» та вийшла на балкон, де стояла вже багато разів, у зеленому пальті та «без сторонньої допомоги, крім тростини». Її супроводжували принц Чарльз, Камілла та родина Уельських — принц Вільям, Кейт та діти пари.

«Погана погода наприкінці дня стала на заваді традиційному прольоту пілотажної групи “Червоні стріли”. Але це не мало значення. Цього разу грандіозним фіналом стала сама королева», — пише Гардман.

Королева Єлизавета II  / © Associated Press

На фотографіях видно, що в очах Її Величності стояли сльози. Вона, мабуть, знала, що це був її фінальний вихід на балкон. Єлизавета II була вражена кількістю людей, які чекають на зустріч з нею. Тендітна, вона стояла, тримаючись за тростину, а другою рукою махала натовпу. Це був неймовірний момент привітання публіки та водночас прощання з нею.

