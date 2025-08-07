Останній захід перед канікулами: король Чарльз відвідав авіабазу в Шотландії

Король Чарльз / © Getty Images

6 серпня король відвідав базу Королівських ВПС Лоссимут у Мореї, щоб представити прапор ескадрильї та дізнатися більше про можливості бази Королівських ВПС. Король є головнокомандувачем Збройних Сил і ветераном Королівських ВПС, який отримав свій орден 1971 року.

76-річний монарх вийшов у маршальській формі з відзнаками Ордену Чортополоха, що відображає його становище у вищому лицарському ордені Шотландії, в який його дружина, королева Камілла, була присвячена минулого року.

Авіабаза ВПС Лоссимут — одна з двох станцій швидкого реагування, що забезпечують безпеку повітряного простору Великої Британії.

На базі Його Величність знову вручив штандарт ескадрильї та подякував військовослужбовцям за їхні жертви, а також сім’ї, які їх підтримують.

Поїздка короля Чарльза на базу ВПС Лоссимут може стати однією з його останніх офіційних поїздок у серпні, оскільки в цю пору року він зазвичай відпочиває від громадських обов’язків кілька тижнів, щоб розслабитися та відновити сили перед настанням осені.

Монарх продовжив традицію своєї покійної матері королеви Єлизавети II проводити кінець літа в Шотландії, а замок Балморал в Абердінширі протягом поколінь є місцем зустрічей для членів британської королівської родини.