Остання справа королеви: стало відомо, що зробила Єлизавета II перед смертю, перш ніж мирно піти

Королева Єлизавета II пішла з життя з королівською гідністю. Вона завершила всі свої справи та мирно покинула цей світ у своєму ліжку, в замку Балморал, 8 вересня.

Ми вже розповідали, що в останні години та хвилини життя Єлизавета II перебувала в оточенні своїх дітей – принца Чарльза (короля Чарльза III) та принцеси Анни. Вони були з нею, коли вона стала королевою Єлизаветою II, і проводжали її в день, коли вона залишала цей світ.

Принцеса Анна та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Відомо, що королева завжди з гордістю та повагою ставилася до своєї роботи та дуже любила порядок.

Схоже, що в останні дні свого життя вона трималася щосили, щоб виконати свою останню королівську роботу, а саме призначити нову прем'єр-міністерку Ліз Трасс на цю посаду і прийняти її на аудієнції, що й сталося 6 вересня у Балморалі.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Як пише express, Її Величність здійснила останню аудієнцію, привела справи до ладу і просто відпустила все у свої останні години на землі.

"Я думаю, вона відчула, що зі зміною прем'єр-міністра вона перестала наводити лад, як робила це раніше, а потім просто відпустила ситуацію", — каже джерело для The Times.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, яким було одне з останніх бажань королеви Єлизавети II. Воно точно було не єдине, про решту ми ще дізнаємося.

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