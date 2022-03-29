Остання записка чоловікові: стало відомо, що написала королева Єлизавета II у короткому посланні принцу Філіпу

Сьогодні у Вестмінстерському абатстві відбудеться служба пам'яті на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького.
Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років і був похований 17 квітня у каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку.
Ми згадуємо цей день і особливу записку, яку залишила для Філіпа його дружина королева Єлизавета II. Монархиня поклала особливий вінок на труну герцога в день його похорону, і на ньому була спеціальна записка, в якій йшлося: "На згадку про кохання, Єлизавета".
Записка була написана від руки та обрамлена чорним кольором, що відповідає жалобним ритуалам королівської родини. У вінку були білі лілії, маленькі білі троянди, білі фрезії, білі воскові квіти, білий запашний горошок та жасмин.
Історія кохання Єлизавети II та принца Філіпа тривала 73 роки і трохи більше 4 місяців. Королева багато разів говорила, що якби не Філіп, вона б не впоралася з тяжким тягарем корони.
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