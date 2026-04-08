Останнє бажання королеви Єлизавети II: чого прагнула монархиня

Королівський біограф розповів, чого найбільше перед своєю смертю хотіла Її Величність королева Єлизавета II.

Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Монархиня була бабусею для 12 правнуків і найбільше у світі вона хотіла, щоб у них залишилися щасливі спогади про неї, стверджує королівський біограф Роберт Гардман у своїй новій книжці.

В уривку з книжки «Єлизавета II: У приватному житті. На публіці. Внутрішня історія», яка вийде 9 квітня, Гардман пише, що королева хотіла побачити своїх правнуків у замку Балморал у Шотландії, коли вирушила туди на свій традиційний відпочинок улітку 2022 року.

«Королева хотіла, щоб усі правнуки приїхали до Балморалу в якийсь момент того літа», — пише Гардман, згідно з уривком, опублікованим Daily Mail. «Вона хотіла переконатися, що у них залишаться по-справжньому щасливі спогади про неї, — пояснив друг сім'ї», — написав він.

До своєї смерті королева Єлизавета була прабабусею 12 правнуків, а вже після її смерті 2022 року народилося ще двоє правнуків: другий син принцеси Євгенії - Ернест Бруксбенк, та друга дочка принцеси Беатріс – Афіна Мапеллі-Моцці.

Вважається, що королева приватно боролася з проблемами зі здоров'ям (про які палац ніколи не повідомляв), і Гардман пише, що інсайдери говорять лише про те, що вона мала «низку проблем» наприкінці літа 2022 року.

Останнє фото королеви Єлизавети II / © Getty Images

6 вересня 2022 року — за два дні до своєї смерті — королева провела свої останні заходи в замку Балморал, де прийняла відставку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, і призначила його наступницю, Ліз Трасс, новою прем'єркою. Перехід влади Трас був історичною подією, оскільки це був перший випадок за 70-річне правління королеви, коли вона не призначила нового прем'єр-міністра у Букінгемському палаці у Лондоні.

Королева Єлизавета II та Ліз Трас / © Getty Images

Наступна публікація

