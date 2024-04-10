Останнє бажання принцеси Діани: яким воно було і чому не здійснилося

Принцеса Уельська дуже любила своїх синів принців Вільяма і Гаррі і завжди говорила братам, що найбільше на світі вона хотіла б, щоб зв'язок між ними завжди залишався міцним.

Оскільки принц Гаррі зараз готується до повернення до Великої Британії у травні, знову виникли припущення щодо можливого братнього возз'єднання з принцом Вільямом, який зараз переживає непрості часи.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі у школі Notting Hill / Фото: Associated Press

Їхня покійна мати принцеса Діана завжди мріяла про те, щоб її хлопчики були дружні та підтримували одне одного. Королівські експерти стверджують, що таким було її останнє бажання, пише express. Але розрив між принцами помітно збільшився після рішення Гаррі відмовитися від своїх королівських обов'язків разом зі своєю дружиною Меган Маркл 2020 року.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Від того часу їхні стосунки були затьмарені публічними заявами принца Гаррі, зокрема викриттями у його серіалі на Netflix, інтерв'ю з Опро Вінфрі та його автобіографією "Запасний". Не дивно, що принц Вільям більше не хоче мати з молодшим братом нічого спільного, боячись, що будь-яка інформація, озвучена під час їхнього особистого спілкування, може опинитися в пресі.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Згадуючи їх колись нерозривний зв'язок, королівський коментатор Чарльз Рей розповів The Sun: "Вони були дуже, дуже близькі. І саме тому так сумно, що тепер вони так далеко один від одного. Це те, чого Діана завжди хотіла, щоб хлопчики залишалися як можна ближче, вони були один в одного, і вони були проти решти світу, але, звісно, зараз цього не відбувається", — каже експерт.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Гаррі може написати другу книжку мемуарів про своє життя.

Читайте також: