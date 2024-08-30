Останнє фото принцеси Діани: який вигляд мала і де була принцеса за тиждень до смерті

Найзнаменитіша принцеса у світі померла у віці 36 років. Одним із останніх її знімків було фото з відпочинку.

Принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року внаслідок автокатастрофи в тунелі біля мосту Альма, коли водій її автомобіля тікав від переслідування папараці.

Однак буквально за тиждень до того дня Діана проводила час у відпустці — вона відпочивала на яхті зі своїм тодішнім бойфрендом Доді Аль-Файєдом на яхті його батька Мохаммеда Аль-Файєда, яка називалася Jonikal.

Одним із останніх знімків принцеси перед смертю була фотографія зроблена папараці. На знімку вона просто сиділа сама на трампліні яхти і дивилася на воду. На Діані того дня був суцільний купальник бірюзового кольору.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Хто автор знімку невідомий, проте надалі за його мотивами створили постер до фінального сезону серіалу "Корона". На фото зазнімкована виконавиця головної ролі Елізабет Дебікі.

Похорон відбувся 6 вересня у Лондоні, за труною йшли сини Діани - Вільям та Гаррі.

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