Останнє фото принцеси Діани: який вигляд мала і де була принцеса за тиждень до смерті

Найзнаменитіша принцеса у світі померла у віці 36 років. Одним із останніх її знімків було фото з відпочинку.
Принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року внаслідок автокатастрофи в тунелі біля мосту Альма, коли водій її автомобіля тікав від переслідування папараці.
Однак буквально за тиждень до того дня Діана проводила час у відпустці — вона відпочивала на яхті зі своїм тодішнім бойфрендом Доді Аль-Файєдом на яхті його батька Мохаммеда Аль-Файєда, яка називалася Jonikal.
Одним із останніх знімків принцеси перед смертю була фотографія зроблена папараці. На знімку вона просто сиділа сама на трампліні яхти і дивилася на воду. На Діані того дня був суцільний купальник бірюзового кольору.
Хто автор знімку невідомий, проте надалі за його мотивами створили постер до фінального сезону серіалу "Корона". На фото зазнімкована виконавиця головної ролі Елізабет Дебікі.
Похорон відбувся 6 вересня у Лондоні, за труною йшли сини Діани - Вільям та Гаррі.
Читайте також:
- А це несподівано: принцеса Діана продовжувала носити заручальну каблучку в день свого розлучення
- Була стильною: який вигляд мала принцеса Діана за кілька місяців до трагічної аварії
- Любила принти та бікіні: пляжні образи принцеси Діани у купальниках